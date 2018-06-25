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ضبط عاطلين من شمال سيناء بحوزتهما 1.5 كيلو هيروين فى الشرقية

الإثنين، 25 يونيو 2018 07:47 م
ضبط عاطلين من شمال سيناء بحوزتهما 1.5 كيلو هيروين فى الشرقية حبس
الشرقية – فتحية الديب
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ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان، برئاسة اللواء حلمى عبد العزيز، وكيل الإدارة العامة للمخدرات، وبإشراف اللواء مجدى السمرى، مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، القبض على 2 من شمال سيناء قبل ترويجهما 1.5 كيلو هيروين، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تمكنت مأمورية مكبرة، قادها العقيد أحمد رمضان، رئيس فرع الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، وبرفقته الرائد محمد غيث، الضابط بالإدارة، بالتنسيق مع ضباط قسم ثانى العاشر من رمضان، بناء على تحريات سرية وإذن النيابة العامة، من ضبط "خالد س ح س" 30 سنة، عاطل ومقيم المغارة بشمال سيناء، وله محل إقامة آخر بالعاشر من رمضان، وسبق اتهامه فى القضية رقم 7477 لسنة 2016 جنايات التل الكبير مخدرات، و" ناجى ح س أ" 28 سنة، مقيم شمال سيناء وله محل إقامة أخر بالعاشر من رمضان، بعد معلومات سرية عن قيامها بالاتجار على نطاق واسع فى المواد المخدرة، وخاصة مخدر الهيروين بمدينة العاشر من رمضان، وتم عمل كمين لهما بالقرب من أحدى الشركات دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، وضبط بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين تزن كيلو ونص، ومبلغ مالى، أثناء استقلالهما السيارة رقم 64776 ربع نقل الإسماعيلية، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.


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