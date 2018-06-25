ضبط شخص بالمنوفية أدعى قدرته على تسفير الشباب للخارج واستولى على أموالهم

كتبت دينا الحسينى

ضبطت الاموال العامة أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بالنصب والاحتيال والإستيلاء على مبالغ مالية من أحد المواطنين زعم قدرته على تسفيره للخارج وتوفير فرص عمل لهم.

وتلقى رجال إدارة الأموال العامة، بلاغا من "عبد الوهاب .ع .ع" بقيام "فرج .أ .ف" بالنصب والاحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام "فرج .أ .ف"، صاحب مكتب للإلحاق العمالة بالخارج، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية بالنصب والاحتيال على المُبلغ والإستيلاء منه على مبلغ 17.000 جنيه، بزعم تسفيره لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل له بها، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعلى الفور تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه للشاكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.