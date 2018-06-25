ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين فى حملة أمنية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت الحملة عن ضبط 6 أسلحة نارية، بندقية خرطوش، وطبنجة، و4 فرد خرطوش، و4 طلقة خرطوش، كما تم ضبط 50 جرام حشيش، و274 جرام هيروين، و879 قرص مخدر، وضبط 15 قطعة سلاح أبيض، و6 متهمين هاربين، و5 مراقبين هاربين.

كما تمكنت الحملة من ضبط 3 عناصر إجرامية من العناصر الخطرة، 26 مسجل شقى خطر، و12 متهما لهم كارت معلومات جنائية، وضبط 20 قضية لعناصر إجرامية، كما تمكنت من ضبط 82 قضية تموينية متنوعة، وقضية أموال عامة وضبط قضية ألعاب نارية "طبنجة صوت"، تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات.