صور.. واشنطن تحض أنقرة على تعزيز الديموقراطية بعد فوز أردوغان

واشنطن (أ ف ب)

دعا البيت الأبيض الاثنين، تركيا إلى "أخذ خطوات لتعزيز الديموقراطية" بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان من الدورة الأولى بولاية جديدة ذات سلطات معززة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز للصحفيين "نحن نعمل على حصول اتصال بين الرئيس (الأمريكى) والرئيس التركى للتأكيد مجددا على علاقتنا الوثيقة"، مضيفة "نشجع تركيا على أخذ خطوات لتعزيز الديموقراطية ومواصلة التقدم نحو حل المسائل فى العلاقات الثنائية".



المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز



المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية



سارة ساندرز المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية