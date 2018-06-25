video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:38 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. واشنطن تحض أنقرة على تعزيز الديموقراطية بعد فوز أردوغان

الإثنين، 25 يونيو 2018 10:26 م
صور.. واشنطن تحض أنقرة على تعزيز الديموقراطية بعد فوز أردوغان المتحدثة باسم البيت الأبيض
واشنطن (أ ف ب)
إضافة تعليق

دعا البيت الأبيض الاثنين، تركيا إلى "أخذ خطوات لتعزيز الديموقراطية" بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان من الدورة الأولى بولاية جديدة ذات سلطات معززة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز للصحفيين "نحن نعمل على حصول اتصال بين الرئيس (الأمريكى) والرئيس التركى للتأكيد مجددا على علاقتنا الوثيقة"، مضيفة "نشجع تركيا على أخذ خطوات لتعزيز الديموقراطية ومواصلة التقدم نحو حل المسائل فى العلاقات الثنائية".

المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز
المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز

 

المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية
المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية

 

سارة ساندرز المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية
سارة ساندرز المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية

 

سارة ساندرز
سارة ساندرز

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ترامب وميلانيا يستقبلان العاهل الأردنى وزوجته فى البيت الأبيض

طرد المتحدثة باسم البيت الأبيض من مطعم بسبب عملها مع ترامب

امريكا

تركيا

اخبار امريكا

اخبار تركيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

بحر الصين على صفيح ساخن.. طبول الحرب تدق فى البحر الجنوبى بين الصين وجيرانها.. حشود عسكرية تبدأ الإبحار.. ماليزيا وتايوان والفلبين يستعدون.. وبريطانيا وفرنسا وأمريكا يدعمون دول "المضيق" للضغط على بكين

بحر الصين على صفيح ساخن.. طبول الحرب تدق فى البحر الجنوبى بين الصين وجيرانها.. حشود عسكرية تبدأ الإبحار.. ماليزيا وتايوان والفلبين يستعدون.. وبريطانيا وفرنسا وأمريكا يدعمون دول "المضيق" للضغط على بكين

أضرار التدخين السلبى على صحة الأطفال والكبار

أضرار التدخين السلبى على صحة الأطفال والكبار

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة