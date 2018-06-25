صور.. شرطة تأمين محور قناة السويس تحبط تهريب بضائع بمليون وخمسائة ألف جنيه

كتبت دينا الحسينى

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، بقيادة اللواء سيد عزب مساعد الوزير، ومدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط كمية كبيرة من البضائع الأجنبية المهربة غير خالصة الرسوم الجمركية.



سيارة مضبوطة

وردت معلومات أكدتها التحريات برئاسة اللواء عبدالعزيز كمال مدير مباحث الادارة العامة لتأمين محور قناة السويس مفادها اعتزام قائد سيارة مقطورة ومقيم بورسعيد حى الزهور، بتهريب كمية كبيرة من البضائع الأجنبية المهربة غير خالصة الرسوم الجمركية عبر منفذ الشاحنات الجمركى ببورسعيد و ذلك بإخفائها داخل مخبأ سرى مصنع بجسم حاوية فارغة محملة على السيارة، تم تقنين الإجراءات وتشكيل لجنة أمنية جمركية أسفرت أعمالها عن ضبط 3 أطنان ملابس أجنبية مهربة، وقدرت الرسوم والغرامات المهدرة بمبلغ مليون وخمسمائة وواحد وستون ألفا ومائتان وثمانون جنيها، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2180 جنح ميناء بورسعيد، و جارٍ العرض على النيابة العامة.



جانب من المضبوطات