صور.. ركود اقتصادى فى تركيا تزامنا مع فوز أردوغان

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

حالة من الانهيار يشهدها الاقتصاد التركى، فى الوقت الذى يحتفل فيه رجب طيب أردوغان وحزبه بانتصاره المزعوم فى الانتخابات التركية المبكرة، لم تقتصر تداعياتها على العملة التركية "الليرة" التى انخفضت قيمتها بنسبة كبيرة، فى غضون عدة أشهر، أمام الدولار الأمريكى.

امتدت تداعيات الانهيار الاقتصادى الذى تشهده أنقرة إلى الأسواق والتى شهدت حالة من الركود، حيث التقطت وكالة "رويترز" عددا من الصور لبعض الأسواق، فى تركيا، غاب عنها المشترون، وهو الأمر الذى يعكس تفاقم الأوضاع الاقتصادية هناك فى المرحلة الراهنة.

من ناحية أخرى قالت مصادر يونانية مطلعة اليوم الاثنين "إن الحكومة اليونانية بدت حذرة حتى الآن فيما يخص التعليق على نتائج الانتخابات الرئاسية التركية التى جرت يوم أمس وفاز فيها رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية جديدة".

وأفادت وكالة أنباء "جريك ريبورتر" اليونانية بأن رئيس الوزراء اليونانى الكسيس تسيبراس لم يتصل حتى الآن بالرئيس التركى لتهنئته بالفوز فى الانتخابات، وفى الوقت ذاته لم يصدر القصر الرئاسى فى أثينا بيانا رسميا للتعليق على الأمر.

ومع ذلك .. قال تسيبراس، خلال حديثه هاتفيا مع بعض مساعديه لمناقشة الانتخابات فى تركيا، إنه يأمل فى أن تحترم الحكومة التركية التزاماتها حيال "تفعيل الاتفاق التركى الأوروبى بخصوص مسألة الهجرة".



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