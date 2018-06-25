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صور.. ترامب وميلانيا يستقبلان العاهل الأردنى وزوجته فى البيت الأبيض

الإثنين، 25 يونيو 2018 08:30 م
صور.. ترامب وميلانيا يستقبلان العاهل الأردنى وزوجته فى البيت الأبيض ترامب يتقبل العاهل الاردنى
كتب عبد الوهاب الجندى
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استقبل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، فى البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يبحث الملك عبد الله مع الرئيس الأمريكى، القضايا المشتركة بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات بين عمان وواشنطن.

ووفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، استقبلت أيضاً السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، نظيرتها الأردنية الملكة رانيا العبد الله، زوجة الملك عبد الله الثانى.

الملكة رانيا
الملكة رانيا

 

ترامب والملك عبد الله
ترامب والملك عبد الله

 

ترامب وزوجته يستقبلان العاهل الأردنى وزوجته
ترامب وزوجته يستقبلان العاهل الأردنى وزوجته

 

ترامب يستقبل الملك عبد الله
ترامب يستقبل الملك عبد الله

 

 

 


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العاهل الاردنى

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الاردن




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