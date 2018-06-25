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الإثنين، 25 يونيو 2018 09:06 م
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شاهد.. القبض على قياديين من ميليشيا الحوثى أثناء هروبهما عن طريق بحر الحديدة

الإثنين، 25 يونيو 2018 08:40 م
شاهد.. القبض على قياديين من ميليشيا الحوثى أثناء هروبهما عن طريق بحر الحديدة أحد القيادات الحوثية التى تم القبض عليها
كتب أيمن رمضان
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نشرت فضائية "السعودية الإخبارية"، فيديو لقوات الجيش اليمنى أثناء إلقاء القبض على قياديين من ميليشيا الحوثى التابعة لإيران أثناء هروبهما عن طريق البحر بمحافظة الحديدة بعد التقدم الكبير الذى أحرزه الجيش وقوات المقاومة اليمينية بإسناد جوى من قوات التحالف العربى.

وظهرت علامات الخوف والهلع الشديدين على القياديين الحوثيين عقب وقوعهما ضبطهما، فيما رفض عناصر الجيش اليمنى إطلاق النار على الفارين والاكتفاء بمحاصرتهم ومن ثم مطالبتهم بالتسليم حتى لا يتعرضون للأذى وهو ما تم بالفعل فى نهاية الأمر.

 

 

 


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