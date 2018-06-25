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سلطات المكسيك تأكر بنزع واحتجاز جميع أفراد شرطة بلدة مكسيكية

الإثنين، 25 يونيو 2018 07:24 م
سلطات المكسيك تأكر بنزع واحتجاز جميع أفراد شرطة بلدة مكسيكية الشرطة المكسيكية
مكسيكو سيتى (أ ش أ)
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أمرت السلطات فى المكسيك بنزع سلاح واحتجاز جميع أفراد الشرطة بقرية بغرب البلاد شهدت مقتل مرشح لمنصب العمودية الأسبوع الماضى.

وأعلنت شرطة ولاية ميتشواكان أنه تم احتجاز جميع أفراد شرطة بلدية أوكامبو لأغراض التحقيق الداخلى، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية اليوم الاثنين.

ولم تشر الشرطة خلال تصريحاتها بشكل مباشر إلى ارتباط عمليات الاحتجاز بمقتل المرشح فرناندو خواريز الخميس الماضى.

يشار إلى أن مرشحا ببلدة اجويليلا بالولاية ذاتها لقى مصرعه مؤخرا وذلك قبيل إجراء الانتخابات المقررة فى الأول من يوليو المقبل، كما شهد عام 2010 مقتل عمدة بلدة سانتياجو على يد قوات شرطة البلدية انتقاما من محاولاته إطاحة مسؤولين شرطيين فاسدين.

 


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