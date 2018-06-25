سفير بريطانيا بالقاهرة: مصر خامس أكبر دولة مضيفة للتعليم البريطانى العابر للحدود

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أكد السفير البريطانى فى مصر، جون كاسن، أن مصر تعد حاليًا خامس أكبر دولة مضيفة على مستوى العالم للتعليم البريطانى العابر للحدود، حيث تم تسجيل أكثر من 19800 طالب فى برامج المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن بريطانيا هى الشريك الطبيعى لمصر فى التعليم.

جاء ذلك فى تصريحات للسفير، اليوم الاثنين، على هامش زيارة وفد رفيع المستوى من ممثلى 11 جامعة بريطانية لمصر وتمتد الزيارة حتى بعد غد الأربعاء؛ لاستكشاف التعاون بين التعليم العالى والبحث العلمى، وقال كاسن، إن عدد الأوراق البحثية المشتركة بين المملكة المتحدة ومصر والتى تدعمها مبادرات ثنائية مثل صندوق "نيوتن مشرفة" فى تزايد، وتعد المملكة المتحدة حاليًا رابع أكبر شريك دولى للبحوث فى مصر.

وأوضح كاسن، أن لدى كلا البلدين أنظمة جامعية تاريخية يجب تجديدها لتمنحنا تعليمًا عالمى المستوى للنجاح فى القرن الواحد والعشرين، مضيفًا "لذلك من الرائع أن نرحب بأكبر وفد جامعى بريطانى رفيع المستوى للمرة الأولى فى مصر، 11 جامعة تمثل جودة وتنوع التعليم البريطانى".

وأضاف "سنجرى محادثات جادة مع الوزراء المصريين وقادة الجامعات لتنفيذ مذكرات التفاهم التى قمنا بها مؤخرًا ونمنح المصريين فرصة الحصول على أفضل تعليم فى العالم، هناك بالفعل 20 ألف مصرى يدرسون للحصول على شهادات من النظام التعليمى البريطاني، لكننا نريد أن نرى آلاف أخرى تستفيد من قوة الأبحاث والتعليم فى بريطانيا".

ومن جانبه، قال أليكس لامبرت القائم بأعمال مدير المجلس الثقافى البريطانى فى مصر "سنوات من العمل على تقوية العلاقات فى قطاع التعليم الدولى تكمن وراء اجتماع رفيع المستوى مثل هذا، يمتلك المجلس الثقافى البريطانى 80 عامًا من الخبرة فى تطوير الشراكات التعليمية مع الحكومة المصرية والعمل على بناء العلاقات بين المنظمات هنا وفى المملكة المتحدة لتوفير الفرص الدولية للشباب".

وأوضحت السفارة البريطانية بالقاهرة، أنه خلال سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى، سيناقش الوفد موضوعات تشمل،: كيف يمكن للجامعات فى المملكة المتحدة أن تستجيب وتدعم أهداف الحكومة المصرية فى إطار استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر لعام 2030" من أجل المنفعة المتبادلة للبلدين وقطاعات التعليم العالى، والمجموعة الواسعة من الشراكات المحتملة بين مصر والمملكة المتحدة بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصرIBCs للبناء على موقع إستراتيجية قوة القطاع المقارن، وهذا يشمل: الشراكات والبحث التعاونى وبرامج تبادل الطلاب والموظفين وتطبيقات التمويل المشترك وبناء القدرات.

كما يناقش الوفد خلال زيارته اهتمام المملكة المتحدة بالمشاركة داخل العاصمة وجميع أنحاء البلاد، ونجاح شراكات التعليم العالى الحالية بين المملكة المتحدة ومصر، يذكر أن جامعة ليفربول هى أول من أسس دراسة علم الآثار المصرية وتظل الجامعة أكبر مركز للبحث فى علم المصريات فى المملكة المتحدة وتركز الآن على الحفاظ على الأصول التراثية الهامة والوصول إليها، ويتضمن البرنامج لقاءات مع رؤساء جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة حلوان وجامعة المنصورة وجامعة قناة السويس والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة المستقبل وجامعة الجيزة الجديدة وجامعة الإسكندرية ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وجامعة E-JUST.