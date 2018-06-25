سفير بريطانيا: الثروة الحقيقية بمصر هى الجيل الحالى الجامح لتطوير التعليم - صور

وأضاف فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير التعليم العالى ووفد الجامعات البريطانية فى مصر: "الآن نرحب بالوفد البريطانى الموجود بمصر، ونسعى لفتح التعاون مع مصر فى مجال التعليم علشان كل مصرى يكون قادر على حصول تعليم أعلى"، مشيرًا إلى أن هناك 2000 طالب مصرى يدرسون بالجامعات البريطانية بالمملكة المتحدة، وهناك 20 ألف يدرسون للحصول على شهادات من الجامعة البريطانية من داخل مصر، قائلًا: "نحن حريصون على تطور العلاقات مع مصر خاصة فى مجال التعليم".

قال السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن، إن "الثروة الحقيقية لمصر هى فى الجيل الحالى الذى يطمح إلى تطوير التعليم العالى، ونحن نسعد بالتعاون مع مصر لأنها تمتلك تاريخ عريق فى التعليم".