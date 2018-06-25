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سعر اليورو اليوم الاثنين 25-6-2018 وتباين العملة الأوروبية

الإثنين، 25 يونيو 2018 12:11 م
سعر اليورو اليوم الاثنين 25-6-2018 وتباين العملة الأوروبية يورو - أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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تباين سعر الشراء والبيع لليورو الأوروبى، مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاثنين 25-6-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، حيث ارتفع سعر الشراء فيما استقر سعر البيع، بالغاً فى تعاملات آخر البنك الأهلى المصرى،  20.76جنيه للشراء و20.92 جنيه للبيع .

 

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم الاثنين ، كالتالى..

  

اليورو اليوم
اليورو اليوم

سعر اليورو فى البنك المركزى

  

20.76 جنيه للشراء

20.92 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

20.67 جنيه للشراء  

20.87 جنيه للبيع

  

سعر اليورو فى بنك مصر

 

20.69 جنيه للشراء

20.87 جنيه للبيع

  

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو فى بنك القاهرة

  

20.74 جنيه للشراء

20.91 جنيه للبيع

  

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

 20.72 جنيه للشراء

 20.91 جنيه للبيع

  

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

  

20.71 جنيه للشراء

 20.89 جنيه للبيع

 

سعر صرف اليورو
سعر صرف اليورو

هولندا تقر برنامج مساعدات للدول المتأثرة باللجوء السورى بـ 400 مليون يورو

 

أعلنت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموى الهولندية سيجريد كاخ، أن حكومة بلادها أقرت برنامج مساعدات تنموية للدول المتأثرة باللجوء السورى (الأردن ولبنان وتركيا) بقيمة 400 مليون يورو للأعوام المقبلة 2019-2022.

 

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولى الأردنية الدكتورة مارى كامل قعوار مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموى الهولندية سيجريد كاخ، بمقر الوزارة بعمان.

 

 


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