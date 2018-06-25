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سحر نصر تشارك فى المنتدى الاقتصادى بباريس للترويج للاستثمار

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:14 م
سحر نصر تشارك فى المنتدى الاقتصادى بباريس للترويج للاستثمار سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب ــ عبد الحليم سالم
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تشارك  الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى أعمال المنتدى الاقتصادى حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، والذى يعقده معهد العالم العربى بباريس بمشاركة نحو 200 قيادة من أصحاب القرار من الوزراء ورجال الأعمال. 
 
من المنتظر أن تشهد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى التى وصلت باريس اليوم، حلقات نقاشية حول الفرص الاستثمارية بمصر، كما تلتقى عددا من رجال الأعمال على هامش المنتدى.
 
جدير بالذكر، أن المنتدى ضمن إطار فعاليات "الموسم المصري" الذي ينظمه معهد العالم العربي بباريس، ويتضمن المنتدي إقامة معرض "ملحمة قناة السويس: من عصر الفراعنة إلى القرن الحادي والعشرين" وذلك بمناسبة مرور 150 عاماً على حفر قناة السويس، كما يهدف المنتدي إلى مناقشة القضايا ذات الصلة بمستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، وذلك في إطار اللقاءات الاقتصادية للعالم العربي، حيث من المقرر أن يتضمن  4 موائد مستديرة سيتم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات الاقتصادية.
 

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