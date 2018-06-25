زيادة عدد سكان إسبانيا للعام الثانى بسبب المهاجرين

رويترز

أظهرت إحصاءات رسمية فى إسبانيا، اليوم الاثنين، إن عدد سكان البلاد ارتفع فى 2017 للعام الثاني على التوالي، بعد انخفاضه بين عامي 2012 و2015 في خضم ركود اقتصادى، إذ عوضت زيادة عدد الأجانب انخفاض عدد المواطنين الإسبان.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تواجه فيه أوروبا تدفقا متزايدا للمهاجرين، معظمهم من شمال أفريقيا وبلدان مزقتها الحروب مثل سوريا، بعد أن بلغت الهجرة عبر البحر المتوسط ذروتها ​​في عام 2015. وعقد 16 من قادة الاتحاد الأوروبى محادثات طارئة فى بروكسل أمس الأحد لإيجاد "حل أوروبى" لهذه القضية.

وقال المعهد الوطني للإحصاء إن عدد سكان إسبانيا بلغ 46.66 مليون في الأول من يناير كانون الثاني 2018 بزيادة قدرها 132 ألفا و263 شخصا عن العام السابق، وهو أعلى مستوى منذ الأول من يناير2013.

وأظهرت البيانات أن إسبانيا شهدت زيادة صافية فى عدد المهاجرين الوافدين إلى البلاد بلغت 146 ألفا و604 أشخاص بعد وصول ما يقرب من نصف مليون شخص في العام الماضي، وهو أكبر عدد من المهاجرين خلال عشر سنوات.

وتجاوز إجمالي عدد الوفيات فى إسبانيا عام 2017 عدد المواليد بأسرع وتيرة منذ بدء تسجيل البيانات فى عام 1941. وأظهرت بيانات الأسبوع الماضى انخفاض عدد المواليد بنسبة 4.5% فى حين زادت الوفيات بنسبة 3.2%.

وبحسب ما ذكره المعهد الوطني للإحصاء فقد جاءت أكبر الزيادات في أعداد المهاجرين القادمين من فنزويلا وكولومبيا وإيطاليا والمغرب، فى حين كانت أكبر الانخفاضات في القادمين من رومانيا وبريطانيا والإكوادور.