زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب منطقة بيلوبونيز جنوب اليونان

رويترز

هز زلزال بلغت قوته 5.5 درجة منطقة بيلوبونيز جنوب غرب اليونان فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان قبالة الساحل على بعد 26 كيلومترا غربى بلدة ميثونى على عمق 30.4 كيلومتر.

وقال مسؤولون إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر جسيمة.

وقال جيراسيموس بابادوبلوس مدير معهد أثينا لأبحاث الأرض لتلفزيون (إى.آر.تى) اليونانى إن هزة تابعة بلغت قوتها 3.3 درجة.

وبيلوبونيز هى شبه جزيرة تفصلها قناة كورنث عن باقى أراضى اليونان.