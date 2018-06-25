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الإثنين، 25 يونيو 2018 08:09 ص
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زراعة 3 أسطح مبان حكومية بالخضراوات فى الغردقة بتكلفة 180 ألف جنيه

الإثنين، 25 يونيو 2018 07:00 ص
زراعة 3 أسطح مبان حكومية بالخضراوات فى الغردقة بتكلفة 180 ألف جنيه زراعة أسطح المنازل
البحر الأحمر - عماد عرفة
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قال المهندس فوزى الحضرى مدير مديرية الزراعة بالبحر الأحمر، أنه تم زراعة 3 أسطح لهيئات حكومية وخاصة بمدينة الغردقة كنماذج لتجربة زراعة الأسطح بالخضروات.
 
وأضاف مدير مديرية الزراعة بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم زراعة سطح مكتبة مصر العامة ومبنى جهاز شئون البيئة وجمعية هيبكا لحماية البيئة .
 
وأوضح الحضرى، أن تكلفة كل صوبة من تلك الصوب 60 ألف جنيه بمحموع 180 ألف، حيث تم زراعة خضروات مثل الخص والخيار والطماطم، موضحا أن هناك خطة لتعميم تلك النماذج على جميع أسطح الهيئات الحكومية فى حالة نجاحها .
 
 
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