روما تؤيد إقامة "مراكز استقبال" للمهاجرين جنوب الحدود الليبية

(أ ف ب)

أعلن وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى، اليوم الاثنين، فى طرابلس أن إيطاليا ستقترح انشاء "مراكز استقبال وتحديد هوية المهاجرين" جنوب الحدود الليبية خلال قمة الاتحاد الأوروبى الخميس في بروكسل.

وقال سالفينى "سندعم، باتفاق مشترك مع السلطات الليبية، اقامة مراكز استقبال وتحديد هوية (المهاجرين) في جنوب ليبيا، على حدودها الخارجية، لمساعدتها بقدر إيطاليا، على التصدي للهجرة".

ولم يحدد الوزير الايطالي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي الى جانب نائب رئيس الوزراء الليبى فى حكومة الوحدة الوطنية أحمد معيتيق، في اي بلد ستقام هذه المراكز.

من جهته، ذكر معيتيق ان بلاده "ترفض رفضا قاطعا اقامة مخيمات للاجئين في ليبيا".

واكد انه دعا البلدان الاوروبية المطلة على البحر المتوسط، عبر ايطاليا، الى المشاركة في قمة حول الهجرة تعقد فى سبتمبر في طرابلس.

وخلال زيارته القصيرة الى العاصمة الليبية، التقى سالفينى رئيس حكومة الاتحاد الوطنى فايز السراج ووزير الداخلية عبد السلام عاشور.

وكان استقبال اللاجئين محور قمة مصغرة الأحد فى بروكسل، لمحاولة تخفيف التوتر داخل الاتحاد الأوروبى أمام التحديات التي تشكلها الهجرة. وقد انتهت من دون تقدم ملموس.