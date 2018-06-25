روسيا: مستعدون لاستضافة مؤتمر عالمى حول الحوار بين الأديان فى 2022

موسكو (أ ش أ)

صرح نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين، اليوم الاثنين، بأن روسيا مستعدة لتنظيم مؤتمر دولى حول الحوار بين الأديان وبين الأعراق فى عام 2022.

وقال فيرشينين - فى مناقشة بمجلس الأمن الدولى حول الوضع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - "نحن نؤيد مبادرة الاتحاد البرلمانى الدولى بتنظيم مؤتمر عالمى مشترك مع الأمم المتحدة حول الحوار بين الأديان وبين الأعراق والذى يمكن أن يحضره رؤساء الدول والمشرعون وممثلو الأديان العالمية. ونحن على استعداد لاستضافة مثل هذا المؤتمر (فى روسيا فى 2022)".

وأشار فيرشينين - وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن روسيا اقترحت أيضًا مبادرة لعقد مؤتمر لدول الخليج بشأن الأمن الإقليمى.

وفيما يتعلق بالوضع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قال إن "الهدف النهائى هو تشكيل هيكل أمنى إقليمى شامل حقًا يشمل جميع دول هذا الجزء من العالم. وإن الخطوة الأولى نحو هذا الهدف يمكن أن تكون مؤتمرًا لجميع دول الخليج لمناقشة قضايا الأمن الإقليمى".