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الإثنين، 25 يونيو 2018 10:51 م
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رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين: 924 أسيرًا ملتحقون بالجامعات الفلسطينية

الإثنين، 25 يونيو 2018 10:05 م
رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين: 924 أسيرًا ملتحقون بالجامعات الفلسطينية سجن - أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين عيسى قراقع، أن استمرار العملية الأكاديمية والثقافية فى سجون الاحتلال ومثابرة وإصرار الأسرى على مواصلة التعليم الجامعى والثانونى رغم ظروفهم القاسية والصعبة، هو إنجاز وطنى وتحد لواقع السجن وإجراءات الاحتلال التعسفية، والتطلع الى المستقبل والحياة.

وأشار قراقع - خلال احتفال بتسلم شهادة البكالوريوس لوالدة أسير محكوم بالسجن المؤبد وأكمل تعليمه داخل السجن فى جامعة القدس المفتوحة - إلى أن عدد الأسرى الملتحقين فى الجامعات الفلسطينية خاصة جامعتى القدس المفتوحة وأبو ديس بلغ 924 اسريًا منهم 888 تخصص بكالوريوس، و36 ماجستير، فيما سجل لهذا العام 2018 (900) أسير لامتحان الثانوية العامة، إضافة إلى الدورات الثقافية والقانونية العديدة التى يقوم بها الأسرى داخل السجون.

وشكر وزارة التربية والتعليم العإلى ورؤساء الجامعات على تعاونهم ودعمهم للعملية التعليمية فى السجون وتمكين الأسرى من مواصلة تعليمهم وتوفير كل الإمكانيات لإنجاح العملية التعليمية.

 

 


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