رئيس شركة صرف القاهرة يكلف رؤساء القطاعات بترشيد الاستهلاك

كتب أحمد حسن

عقد المهندس منصور بدوى رئيس شركة صرف صحى القاهرة الكبرى، اجتماعا مع كافة قيادات الشركة لوضع الخطوط العريضة لسياسة المرحلة المقبلة، والتى تتطلب معايير وخطط جديدة.

وشدد المهندس منصور بدوى، خلال اجتماعه مع قيادات ورؤساء القطاعات بالشركة، على ضرورة ترشيد الاستهلاك داخل مختلف المحطات وعدم ترك انارة المكاتب مفتوحة، وكذلك المكيفات فى حال عدم وجود الموظفين داخل المكاتب قائلا: "لما تخرج من المكتب أَطْفِئ التكييف"، مشيرًا إلى أن ترشيد الاستهلاك سيكون أمر واقع وخاصة بعدما المطلوب من الشركة منها الاعتماد الذاتى لإحلال وتجديد الشبكات والمحطات داخل العاصمة .

وطالب رئيس شركة صرف صحى القاهرة الكبرى، بتقليل سياسة الأمر المباشر داخل الشركة والاعتماد على دراسة أسعار السوق وتطبيق اللائحة التنفيذية للشركة، مشددًا على ضرورة عدم اللجوء للأمر المباشر إلا فى الظروف الاضطرارية وفى حدود ضيقة للغاية .

وأوضح بدوى، أنه مطلوب من الشركة الاعتماد على إحلال وتجديد نسبة كبيرة من المحطات والشبكات وخاصة بعد ارتفاع مخصصات الشركة من فواتير المياه بعد ارتفاع الشرائح، مؤكدًا على أن ميزانية الاحلال والتجديد للعام الجارى 92 مليون جنيه، مؤكدًا على أن إحلال وتجديد المحطات الفرعية سيكون بالمجهود الذاتى، مطالبا كل رؤساء القطاعات بحصر عدد المحطات والشبكات المطلوب الإحلال والتجديد بها.

ولفت رئيس شركة صرف صحى القاهرة الكبرى، إلى أن سياسة ترشيد الإنفاق لن تنجح إلا بتطبيق العمل الإداري بطريقة صحيحة، موضحًا أن الهدف من الاجتماع ان نتعلم من الأخطاء السابقة من أجل النهوض بالشركة والقضاء على كافة الإشكاليات التى تواجهنا.