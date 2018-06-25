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رئيس "رياضة البرلمان": لجنة تقصى حقائق لبحث "إخفاق المونديال"

الإثنين، 25 يونيو 2018 09:30 م
رئيس "رياضة البرلمان": لجنة تقصى حقائق لبحث "إخفاق المونديال" منتخب مصر
كتب مصطفى السيد
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قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن البرلمان لا يملك حل اتحاد الكرة، لكن من المفروض أن تتغير منظومة الكرة كلها، مضيفا: "اتحاد الكرة عمل شرخ كبير جداً ومصر كلها فى حالة غضب شديد  لأنه صدر لنا رسالة معينة والناس كلها كان عندها أمل نظهر بشكل مشرف أو نغلب أى مبارة".

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستشكل لجنة تقصى حقائق لبحث ملف المونديال ولدينا عشرات طلبات الإحاطة، ولن نسكت عن أى تجاوز وسنستخدم كل الآليات ومن واقع مسئوليتنا نطالب اتحاد الكرة بالرحيل.

وأشار إلى أن المنظومة كلها أثبتت فشلها ولا نعفى اتحاد الكرة من مسئولياته، موضحا أن مجلس النواب لا يملك حل اتحاد كرة القدم لكن وجب على الاتحاد أن يرحل، حيث إن أن أى تدخل من جانب وزير الرياضة أو مجلس النواب سيكون ضد قوانين الفيفا.

وتابع:" هناك شعور فى المجتمع.. ألم شديد.. أسوأ نتيجة فى المونديال وظهرنا بأسوء مظهر ولا نستطيع أن نلوم المدرب لوحده لكن المنظومة، واتحاد الكرة هو المسئول الأول عن منظومة كرة القدم ولم يؤدى الدور المطلوب".

وكان المنتخب الوطنى الاول قد خسر بهدفين مقابل هدف من نظيره السعودى على ملعب فولجوجراد أرينا، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة للدور الأول لكأس العالم المُقام بروسيا.

سجل لمنتخب مصر محمد صلاح فى الدقيقة 23 وتعادل سلمان الفرج من ضربة جزاء فى الدقيقة 45 قبل أن يُضيف سالم الدوسرى الهدف الثانى لمنتخب السعودية فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

 


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