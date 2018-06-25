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رئيس حى الساحل يبحث البدء فى تطوير الشوارع

الإثنين، 25 يونيو 2018 09:49 م
رئيس حى الساحل يبحث البدء فى تطوير الشوارع اجتماع تنفيذية محافظه القاهره - ارشيفية
ماجد تمراز
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عقد الدكتور مجدى شريف، رئيس حى الساحل، اجتماعًا مع عدد من قيادات الحى، لرفع كفاءة الحى من نظافة وإشغالات، واختيار شارع لتنفيذ توجيهات المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، بخصوص رصيف خالٍ من الإشغالات لكل مواطن، ضمن مبادرة المحافظة "الرصيف حق للمشاة".

 

 وأوضح رئيس حي الساحل، فى تصريح له اليوم، أنه تم اختيار بعض الشوارع الهامة فى الحى، لتنفيذ هذه التوجيهات، مع التنبيه على الإدارات الميدانية، بدراسة الخطة التى تم وضعها من رئيس حى الساحل الخاصة بذلك.

 

كانت محافظة القاهرة، أطلقت مبادرة جديدة تحت عنوان "الرصيف حق للمشاة" تهدف إلى رفع الإشغالات عن الأرصفة واستعادة حق المواطن فيها، وحقه فى السير على رصيف آمن وعدم اضطراره للنزول إلى نهر الشارع، مما يؤدى إلى عرقلة المرور وكثير من الحوادث.

 

 

 

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