video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 08:05 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الآثار الإسلامية يتفقد المواقع الأثرية بمدينة طنطا

الإثنين، 25 يونيو 2018 06:57 م
رئيس الآثار الإسلامية يتفقد المواقع الأثرية بمدينة طنطا وزير الآثار
كتب أحمد منصور
إضافة تعليق

توجّه رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية إلى مدينة طنطا فى جولة تفقدية إلى سبيل على بك الكبير ومسجد عز العرب ومسجد المنشاوى ومسجد سيدى أحمد البدوى. 

وقال د. جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية إن تلك الزيارة جاءت فى إطار المتابعة الميدانية لمشاريع الترميم والتطوير بمناطق آثار الوجه البحرى وسيناء.

وأضاف أن الجولة بدأت بمتابعة الإجراءات الجارية لنقل سبيل على بك الكبير من موقعه الحالى وعرض بعض الأماكن المقترحة لاختيار الموقع الأنسب له بما يتناسب مع قيمته الأثرية، حيث قد سبق وتم نقل السبيل من موقعه بساحة جامع سيدى أحمد البدوى أثناء عملية تطويرها.

ويعد سبيل على بك الكبير الكائن بالجزيرة الوسطى بشارع الجلاء بمدينة طنطا من أهم الأماكن الأثرية التى تعود للعصور الإسلامية فبناه على بك الكبير، ﺃﺣﺪ ﻣﻠﻮﻙ ﻣﺼﺮ الحديثة التى أسسها محمد على ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 1183 – 1185 ﻫـ ﻛﻮﻗﻒ ﺇﺳﻼﻣﻰ.

أما مسجد عز العرب فهو يعانى من سوء حالته الإنشائية وجارى دراسة إمكانية وضع خطه لترميمه. كما تفقد د. مصطفى الحالة الإنشائية والأثرية لمسجد المنشاوى والذى تم تسجيله فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية ليكون الأثر رقم ٣٦ بمنطقة آثار الغربية.

وشملت الزيارة تفقد أعمال الصيانة والترميم بمسجد سيدى أحمد البدوى، ودراسة أفضل المواقع بالمسجد لإنشاء متحف مقتنيات سيدى أحمد البدوى والموجودة حاليا بمخزن المسجد بحيازة وزارة الأوقاف.

ويعد مسجد سيدى أحمد البدوى أكبر مساجد مدينة طنطا بشمال مصر، وبه ضريح أحمد البدوى، أحد أقطاب الولاية الأربعة لدى الصوفية من أهل السنة.

وأنهى د. مصطفى الزيارة التفقدية باجتماع مع قيادات الإدارة المركزية للوجه البحرى وسيناء للاستماع للمعوقات التى تواجه العمل وكيفية القضاء عليها والالتزام بالبرامج الزمنية المعدة مسبقا بكافة مناطق آثار الوجه البحرى وسيناء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الآثار تكتشف أوانى جنائزية فى مقبرة بالبر الغربى

هل يعيد خالد العنانى عصر "الآثار" الذهبى.. افتتح متحف مطروح وتل بسطة.. أعاد المعارض الدولية للوزارة.. استرد 586 قطعة فى 2017 وجارٍ عودة 91 من إسرائيل.. ويحلم باستكمال مسيرة المتحف الكبير والحضارة

جمال مصطفى

الاثار

وزارة الاثار

اخبار الاثار




لا تفوتك
شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة