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الإثنين، 25 يونيو 2018 08:07 م
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رئيسة وفد الجامعات البريطانية: نسعى لزيادة عدد الطلاب المصريين بجامعاتنا

الإثنين، 25 يونيو 2018 06:08 م
رئيسة وفد الجامعات البريطانية: نسعى لزيادة عدد الطلاب المصريين بجامعاتنا جانب من المؤتمر
كتب محمود عثمان - تصوير أشرف فوزى
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 قالت فيفان ستيرن رئيسة وفد مسئولى الجامعات البريطانية الزائرة لمصر: إن هناك 11 جامعة أجرت مفاوضات ومناقشات لفترة طويلة مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تمخضت عنها هذه الزيارة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لوفد الجامعات البريطانية بمصر مع وزير التعليم العالى بحضور السفير البريطانى اليوم.

وأضافت فيفان، خلال الـ4 سنوات الماضية هناك زيادة 30% فى عدد الطلاب الدارسين بمصر للحصول على الشهادات البريطانية، ونسعى لزيادة تلك الأرقام من خلال التعاون مع وزارة التعليم العالى ونحن مهتمين بمصر على وجه الخصوص، بسبب مكانتها الرائدة فى القارة السمراء، كما نهتم لتقديم الدعم لمصر فى كافة المجالات.

وتابعت نحن وجدنا أرقام الطلاب المصريين يدرسون فى الجامعات البريطانية ليس كبيرا والعدد الحقيقى سيزيد عبر تواجد جامعات لنا فى مصر ونحن نسعى لتقديم تعليم حقيقى ذى جودة عالية، لافتة إلى أن الجامعات، تتعاون مع أصحاب الأعمال من أجل تصميم المناهج ومعرفة المهارات التى يجب أن يكتسبها الطالب بيكون ناجحا فى سوق العمل ومنها مهارة العمل ضمن فريق عمل.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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