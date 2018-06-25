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دراسة: تراجع جاذبية المملكة المتحدة بين العمال فى شتى أنحاء العالم

الإثنين، 25 يونيو 2018 10:54 ص
دراسة: تراجع جاذبية المملكة المتحدة بين العمال فى شتى أنحاء العالم تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
لندن (أ ش أ)
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حافظت العاصمة البريطانية لندن على موقعها فى قائمة أكثر المدن المفضلة لدى العاملين فى شتى أنحاء العالم، طبقا لدراسة عالمية عن أكثر الدول المفضلة للعمل فيها، والتى جاءت فيها المملكة المتحدة فى المركز الخامس متراجعة عن المركز الثانى.

وذكرت مجموعة بوسطن الاستشارية وموقع "توتال جوبس" أن أبحاثهم كشفت التأثير المحتمل للتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قبل عامين.

وأصبحت الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وأستراليا الآن تحتل مرتبة أعلى من بريطانيا من حيث جاذبيتهم لدى العمال، طبقا للدراسة التى شارك فيها 400 ألف عامل فى 200 دولة.

وظهر الانخفاض فى شعبية المملكة المتحدة بشكل خاص لسكان الدول الأوروبية والإمارات العربية المتحدة والصين - الذين يختارون الآن الولايات المتحدة أو أستراليا أو ألمانيا أو كندا كأماكن أكثر جاذبية للعمل.

ووجدت الدراسة أيضا ارتفاع عدد المقيمين فى المملكة المتحدة الذين يرغبون فى الانتقال إلى الخارج للعمل، وقال نحو الثلثين إنهم كانوا منفتحين للعمل فى الخارج، مقارنة بنسبة 44% فى دراسة سابقة فى العام 2014.

 


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