داعية إسلامى عن انتحار الطلاب: "تنتظرهم 5 مصائب فى الآخرة"

استنكر خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ظاهرة الانتحار فى المجتمع المصرى، خاصة بين طلاب الثانوية العامة، قائلاً: "من الناحية الشرعية يعتبر قتل نفس عامداً متعمد، وجزاء المنتحر جهنم خالدًا فيها".
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "المنتحر تنتظره 5 مصائب فى الآخرة، وهى نار جهنم وغضب الله ولعنته والعذاب العظيم، والخلود فى جهنم"، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا".
وتابع: "الواحد يقولك أنا تعبت فى الدنيا، خلاص أروح لربنا هو غفور رحيم، أنا بقوله هو أنت ينفع تدخل على حد مهم بدون استئذان".
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
صباح العته
وهو فيه مؤمن بينتحر او يفكر في الانتحار اساسا علشان تستشهد بايه ملهاش صله بالكلام الي بتقوله.
عدد الردود 0
بواسطة:
عمادالدين
الى رقم 1
يسلم فمك أصل الناس دى من كتر تركهم لفهم للقرآن مابيعرفوش يوظفوه
عدد الردود 0
بواسطة:
هشام عبدالشافي
والله أعلم
أجمع العلماء الأجلاء (رأي فقهي وليس شرع أو حكم الله) على أنه من المستحيل على البشر تقييم أسباب إنتحار المنتحر وحالته النفسية قبل الإنتحار ولا يعتبرونه كافرا بالله أو خرج عن الملة وأن أسباب إنتحاره والحالة التى مات عليها لا يعلمها إلا الله عز وجل وحده يتوب عليه إن شاء أو يعذبه إن شاء مع التشديد على النهي عن قتل النفس التي لا يملك إماتتها إلا الله عز وجل وحده وأيضا التشديد على أن لا أحد يعلم أبدا ما سيفعله الله بعباده يوم القيامة فيعذب إن شاء إو يرحم إن شاء ، وما قاله خالد الجندي هو رأيه وليس شرع الله كما هو حال آراء كافة الشيوخ القدامى والمحدثين هى أراء فقهية أي إجتهادهم ولكنها ليست شرع الله ... والله تعالى أعلم