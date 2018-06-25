داعية إسلامى عن انتحار الطلاب: "تنتظرهم 5 مصائب فى الآخرة"

كتب أحمد عبد الرحمن

استنكر خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ظاهرة الانتحار فى المجتمع المصرى، خاصة بين طلاب الثانوية العامة، قائلاً: "من الناحية الشرعية يعتبر قتل نفس عامداً متعمد، وجزاء المنتحر جهنم خالدًا فيها".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "المنتحر تنتظره 5 مصائب فى الآخرة، وهى نار جهنم وغضب الله ولعنته والعذاب العظيم، والخلود فى جهنم"، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا".

وتابع: "الواحد يقولك أنا تعبت فى الدنيا، خلاص أروح لربنا هو غفور رحيم، أنا بقوله هو أنت ينفع تدخل على حد مهم بدون استئذان".