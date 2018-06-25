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خالد لطيف يهدد بالاستقالة من اتحاد الكرة إذا لم يعلن المجلس أخطاءه

الإثنين، 25 يونيو 2018 10:55 م
خالد لطيف يهدد بالاستقالة من اتحاد الكرة إذا لم يعلن المجلس أخطاءه خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم
كتب أيمن رمضان
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اعترف خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، بوجود أخطاء لدى الاتحاد فى تعامله مع ملف كأس العالم وملابسات نتائج المنتخب الوطنى، مشدداً على أن اتحاد الكرة لابد أن يعرض الملفات كاملة عن كل ما حدث فى روسيا بشفافية ووضوح، وتابع:" أنا شخصيا حضرت بعض المغالطات التى حدثت خلال الفترة السابقة وإذا مجلس الإدارة معملش شده أنا شخصياً هنسحب فى هدوء".

وأضاف "لطيف"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجماهير المصرية  يجب أن تعلم كل شيء حدث فى ذلك الشأن وتابع: "يجب أن نعترف بأخطائنا حتى نصحح المسار من جديد".

وقدم خالد لطيف اعتذاره للجمهور المصرى على خسارة المنتخب الوطنى أمام السعودية فى كأس العالم، اليوم الاثنين بهدفين مقابل هدف، مشدداً على وجود تراخى من قبل اللاعبين خاصة فى الشوط الثانى، وتابع:"مكنش فيه أكل نجيلة بالمعنى العامى فى الشوط الثانى بالأخص".

وأضاف "لطيف" أن الروح القتالية لدى لاعبى المنتخب لم تكن موجودة اليوم خلال مواجهة المنتخب السعودى.

ورداً على سؤال مقدم البرنامج بشأن تقديم اعضاء اتحاد الكرة استقالتهم بشأن الهزائم المتتالية، قال "لطيف"، أنه لا يستطيع الحديث عن مبدأ الاستقالة بمفرده خاصة فى ظل وجود العديد منهم فى روسيا، وتابع: "أنا عن نفسى لم اعتد على مبدأ الاستقالة فى مثل هذه الأحوال لانها من وجهة نظرى تعد هروبا".


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