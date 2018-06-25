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الإثنين، 25 يونيو 2018 12:57 م
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حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على أملاك الدولة بمدينة نصر

الإثنين، 25 يونيو 2018 12:10 م
حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على أملاك الدولة بمدينة نصر إزاله اشغالات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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شنت الأجهزة التنفيذية لحى شرق مدينة نصر حملة مكبرة لرفع إشغالات سوق الحى العاشر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق، وتستهدف الحملة إزالة التعديات المخالفة على أملاك الدولة  والأكشاك على امتداد السوق، مع فتح الشوارع المغلقة لتسيير الحركة المرورية بمنطقة موقف الحى العاشر، بجوار مركز شباب العاشر.
 
وقال مصطفى عبد العزيز إن الحملة تأتى استكمالا لحملة إزالة المبانى المخالفة بالحى العاشر لمدة 10 أيام متواصلة ومنها مبنى رقم 393 مساكن أطلس الحى العاشر، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة على مخالفات الحى العاشر بالتنسيق مع الشرطة.
 
 
 

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