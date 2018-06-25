حماية الشواطئ: تنفيذ 25 عملية لحماية المناطق الساحلية من التغيرات المناخية

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس محمود السعدى رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ، أنه يتم حالياً تنفيذ 25 عملية لحماية المناطق الساحلية فى مصر والحفاظ عليها من عمليات النحر العالية، ومواجهة النوات وارتفاع الأمواج والتغيرات المناخية

وأضاف السعدى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه يتم تنفيذ 6 عمليات فى محافظة الإسكندرية، لحماية الكورنيش واستعادة الشواطئ المفقودة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً عمل حماية فى المنطقة بين "بئر مسعود وحتى المحروسة" وعملية أخرى فى طريق الكورنيش فى المنطقة المواجهة للمنشية وجار أيضاً عمل تطوير لحماية قلعة قايتباى التى تعد أحد الآثار التاريخية الهامة فى الإسكندرية، حيث يتم تنفيذ حاجز أمواج طوله 550 متر على بعد مسافة 200 متر من القلعة وذلك لحمايتها من الأمواج العالية.

وأشار السعدى إلى أنه يتم تنفيذ عمليتين محافظة البحيرة لتأهيل طابية العبد وهى أحد الاثار الهامة فى منطقة رشيد وللمحافظة عليها، وأخرى لتدعيم الحائط الغربى لمدينة رشيد، حيث يوجد نحر شديد أمام الحائط، مشيراً إلى أنه سيتم رفع الكتل القديمة ووضع كتل جديدة لمواجهة النحر.

وأضاف أنه يتم تنفيذ مشروع لحماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية لبركة غليون التى يوجد فيها استثمارات كبيرة، وفى بورسعيد يتم تنفيذ 12 عملية منهم 6 عمليات لتنمية بحيرة المنزلة، وهو المشروع الذى يتم تنفيذه على 3 مراحل، المرحلة الأولى جار تنفيذها حالياً، ومشروع حماية بوغازى أشتوم الجميل ، والثانية تقوم الهيئة بدراستها وتصميمها وطرحها، وتنفيذ أعمال تكريك البوغاز ومثلث الديبة بمحافظة دمياط، أما المرحلة الثالثة فى بحيرة المنزلة تتمثل فى قيام الوزارات المعنية بالبحيرة بالتعاون مع المحافظات الواقعة على البحيرة لعلاج مشاكل الصرف الصحى والصناعى الذى يصب على بحيرة المنزلة.