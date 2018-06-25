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حبس سائق لاتهامه بقتل نجل عمه المحامى بكرداسة

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:13 م
حبس سائق لاتهامه بقتل نجل عمه المحامى بكرداسة جثة - أرشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة كرداسة حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل نجل عمه المحامى بسبب الخلاف بين أطفالهم اثناء اللهو فى الشارع، كما قررت عرض والد المجنى عليه على الطب الشرعى لبيان سبب اصاباته الحقيقية.

وكشفت تحقيقات النيابة تحت إشراف المستشار على عادل، أن الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة كرداسة بلاغا من بعض الأهالى يفيد  بمقتل محامى، 25 سنة،  خلال مشاجرة مع ابن عمه بسبب خلاف نشب بين أولادهم بدائرة قسم كرداسة، وباستدعاء والد المجنى عليه وسؤاله خلال التحقيقات، أنكر رواية الأهالى وأفاد بأنهم يقومون بتربية بعض الخراف أعلى عقار سكنهم وتسبب إحداها فى سقوط حجر من أعلى السطح ليسقط على نجله الذى تصادف وقوفه مكان الحجر.

وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أنه تبين وجود اصابات بوالد المجنى عليه وبسؤاله أكد تعرضه للنطح من قبل الخروف خلال محاولته الامساك به.

وأضافت التحقيقات، أن تحريات قسم شرطة كرداسة كشفت كذب رواية الأب بالكامل، وأنه ونجله المحامى تشاجرا مع نجل شقيقه المقيم معهم فى ذات المنطقة بعد خلاف بين أولادهم أثناء لهوهم فى الشارع، ما دفع المتهم، سائق، 30 سنة، لضرب المحامي بحجر فسقط قتيلا على الفور.


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