جون كاسن عن موقع بريطاني يهاجم التعاون بين جامعات بلاده ومصر: لديه أجندة خاصة

جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمرا صحفيا يعقده الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مع وفد رؤساء الجامعات البريطانية الذى يزور مصر حاليا، للإعلان عن تفاصيل التعاون بين الوزارة والجامعات البريطانية خلال الفترة المقبلة، بحضور السفير البريطانى.

فى حين وصف وزير التعليم العالى، الموقع الذى هاجم تلك الاتفاقية والتعاون في مجال التعليم العالى بين مصر وبريطانيا يصنف ضمن الصحافة الصفراء وله أجندة خاصة يسعى لتنفيذه، قائلا:"نحن لا نرد على مثل تلك المواقع".

