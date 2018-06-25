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الإثنين، 25 يونيو 2018 06:25 م
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جون كاسن عن موقع بريطاني يهاجم التعاون بين جامعات بلاده ومصر: لديه أجندة خاصة

الإثنين، 25 يونيو 2018 05:19 م
جون كاسن عن موقع بريطاني يهاجم التعاون بين جامعات بلاده ومصر: لديه أجندة خاصة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي - أرشيفية
كتب محمود عثمان
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قال السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن، إن كل موقع لديه أجندة سياسية ينفذها وأن الموقع الذى هاجم التعاون بين الجامعات البريطانية ووزارة التعليم العالى فى مصر يهاجمه شخصيا فى تقاريره لأن لديه أجندة خاصة.

 
جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمرا صحفيا يعقده الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مع وفد رؤساء الجامعات البريطانية الذى يزور مصر حاليا، للإعلان عن تفاصيل التعاون بين الوزارة والجامعات البريطانية خلال الفترة المقبلة، بحضور السفير البريطانى.
 
فى حين وصف وزير التعليم العالى، الموقع الذى هاجم تلك الاتفاقية والتعاون في مجال التعليم العالى بين مصر وبريطانيا يصنف ضمن الصحافة الصفراء وله أجندة خاصة يسعى لتنفيذه، قائلا:"نحن لا نرد على مثل تلك المواقع".
 
 
 
 

 


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