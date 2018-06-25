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الإثنين، 25 يونيو 2018 09:49 م
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جون كاسن: المصريون يحبون التعليم وهناك 3000 بحث مشترك بين مصر وبريطانيا

الإثنين، 25 يونيو 2018 07:49 م
جون كاسن: المصريون يحبون التعليم وهناك 3000 بحث مشترك بين مصر وبريطانيا جون كاسن
كتب أحمد جودة
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قال جون كاسن، السفير البريطانى بالقاهرة، «أى حد عايش في مصر عارف أن المصريين بيحبوا التعليم، شاطرين فى دراستهم فى الجامعات البريطانية وعاملين اكثر من 3000 بحث مشترك بين مصر وبريطانيا».

تغريدة جون كاسن
تغريدة جون كاسن

وأضاف "جون كاسن"، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، «النهاردة الجامعات البريطانية هنا تخلق فرص اقرب لمصريين أكثر، التعليم للكل».

يذكر أن وفد رفيع المستوى من ممثلي 11 جامعة بريطانية قام بزيارة مصر في الفترة من 24 إلى 27 يونيو لاستكشاف التعاون بين التعليم العالي والبحث العلمي.


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