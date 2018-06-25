جنايات القاهرة تنظر اليوم محاكمة المتهمين فى "هدايا الأهرام"

كتب كريم صبحى

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار حسنى الضبع، فى محاكمة 4 من رؤساء مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، السابقين فى اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل أضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و121 ألف جنيه، فى القضية المعروفة بـ"هدايا الأهرام"

كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال الشهر الماضى، إبراهيم نافع، ومرسى عطالله، وصلاح الغمرى، والدكتور عبد المنعم سعيد - وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة - إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية