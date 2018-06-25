جبالى المراغى يستقبل مدير منظمة العمل العربية لبحث التعاون المشترك

فى زيارة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر استقبل جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، فايز المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية.

وتناول المراغى والمطيرى خلال الزيارة خطة عمل المرحلة المقبلة وأوجه التعاون المثمر والوثيق بين المنظمة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

كما تم خلال اللقاء الذى حضره من القيادات النقابية، محمد سالم وخالد الفقى والنائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التأكيد على تعزيز التعاون الفنى فى مجال الأنشطة العمالية على مستوى المنظمة ومصر والمنظمة والاتحادات العمالية العربية.