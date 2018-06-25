جارديان: فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية مخيب لآمال المعارضة

كتبت رباب فتحى

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتسليط الضوء على نتائج الانتخابات التركية والتى انتهت بفوز الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وقالت صحيفة "الجارديان"، إن المعارضة التى استطاعت توحيد صفوفها فى وقت قصير فى وجه أردوغان تشعر بالإحباط بعد فوزه لأنها ستعزز من قبضته على الحكم وتساعد فى جعله ديكتاتورا.

وأضافت الصحيفة، أن أردوغان خاطب آلاف المؤيدين فى أنقرة بعد أن أعلن فوزه فى الانتخابات الرئاسية قائلا إن الديمقراطية هى الفائز وأن تركيا كانت "مثالا لبقية العالم".

وأضاف قائلا من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية فى أنقرة "تلقينا الرسالة التى وجهت لنا فى صناديق الاقتراع.. سنقاتل بضراوة أكبر بالقوة التى زودتنا بها هذه الانتخابات".

وبدأ أردوغان كلامه بالاعتذار عن تأخره فى مخاطبة الحشود، قائلا إن طفلا صغيرا أصيب فى حشد فى اسطنبول، وذهب للتحدث مع أسرته.

وأوضحت "الجارديان" أن الفائز بالسباق الرئاسى يحصل على صلاحيات جديدة استثنائية تمت الموافقة عليها فى استفتاء العام الماضى والذى شابته مزاعم التزوير، لافتة إلى أن هذه الصلاحيات تشمل السيطرة الكاملة على مجلس الوزراء والسلطة لتعيين كبار القضاة والمسئولين، بما فى ذلك نواب الرئيس غير المنتخبين. كما سيكون للرئيس أيضا سلطة إصدار المراسيم بقوة القانون.

وأضافت أن الانتخابات ستسمح لأردوغان بتحويل المشهد السياسى التركى لسنوات وربما لعقود قادمة، لأنه سيحكم حتى عام 2028. وكان مرشحو المعارضة تعهدوا بإلغاء النظام الرئاسى إذا فازوا.

وأشارت إلى أن النتائج جاءت مخيبة لآمال المعارضة التى كانت ترغب فى دفع أردوغان إلى جولة ثانية ضد مرشح حزب الشعب الجمهورى، محرم انجه، وانتزاع السيطرة على السلطة التشريعية من حزب العدالة والتنمية.

وحكم أردوغان وحزبه دون معارضة لمدة 16 عاما، بحسب الصحيفة.