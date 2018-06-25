video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 01:57 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

جارديان: فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية مخيب لآمال المعارضة

الإثنين، 25 يونيو 2018 01:17 م
جارديان: فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية مخيب لآمال المعارضة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتسليط الضوء على نتائج الانتخابات التركية والتى انتهت بفوز الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
 
وقالت صحيفة "الجارديان"، إن المعارضة التى استطاعت توحيد صفوفها فى وقت قصير فى وجه أردوغان تشعر بالإحباط بعد فوزه لأنها ستعزز من قبضته على الحكم وتساعد فى جعله ديكتاتورا. 
 
وأضافت الصحيفة، أن أردوغان خاطب آلاف المؤيدين فى أنقرة بعد أن أعلن فوزه فى الانتخابات الرئاسية قائلا إن الديمقراطية هى الفائز وأن تركيا كانت "مثالا لبقية العالم".
 
وأضاف قائلا من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية فى أنقرة "تلقينا الرسالة التى وجهت لنا فى صناديق الاقتراع.. سنقاتل بضراوة أكبر بالقوة التى زودتنا بها هذه الانتخابات".
 
وبدأ أردوغان كلامه بالاعتذار عن تأخره فى مخاطبة الحشود، قائلا إن طفلا صغيرا أصيب فى حشد فى اسطنبول، وذهب للتحدث مع أسرته.
 
وأوضحت "الجارديان" أن الفائز بالسباق الرئاسى يحصل على صلاحيات جديدة استثنائية تمت الموافقة عليها فى استفتاء العام الماضى والذى شابته مزاعم التزوير، لافتة إلى أن هذه الصلاحيات تشمل السيطرة الكاملة على مجلس الوزراء والسلطة لتعيين كبار القضاة والمسئولين، بما فى ذلك نواب الرئيس غير المنتخبين. كما سيكون للرئيس أيضا سلطة إصدار المراسيم بقوة القانون. 
 
وأضافت أن الانتخابات ستسمح لأردوغان بتحويل المشهد السياسى التركى لسنوات وربما لعقود قادمة، لأنه سيحكم حتى عام 2028. وكان مرشحو المعارضة تعهدوا بإلغاء النظام الرئاسى إذا فازوا. 
 
وأشارت إلى أن النتائج جاءت مخيبة لآمال المعارضة التى كانت ترغب فى دفع أردوغان إلى جولة ثانية ضد مرشح حزب الشعب الجمهورى، محرم انجه، وانتزاع السيطرة على السلطة التشريعية من حزب العدالة والتنمية. 
 
وحكم أردوغان وحزبه دون معارضة لمدة 16 عاما، بحسب الصحيفة. 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيويورك تايمز: فوز أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية عواقبه وخيمة

وول ستريت جورنال: فوز الديكتاتور أردوغان "الخيار الاستبدادى" لتركيا

اردوغان

اخبار العالم

الانتخابات التركية

محرم انجه

انتخابات




لا تفوتك
الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

مصرع 7أشخاص وفقد 12آخرين فى سيول وانهيارات أرضية شمال فيتنام

مصرع 7أشخاص وفقد 12آخرين فى سيول وانهيارات أرضية شمال فيتنام

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

فيديو وصور.. مصطفى الثانى على العالم فى حفظ القرآن: حفظته بالـ7 قراءات وكرمنى الرئيس فى ليلة القدر.. كنت إماما فى التراويح.. وأمنيتى أكون طبيبا لأعالج والدى ونفسى أهل الخير يساعدوه.. و"مديونين" بـ33 ألف جنيه

فيديو وصور.. مصطفى الثانى على العالم فى حفظ القرآن: حفظته بالـ7 قراءات وكرمنى الرئيس فى ليلة القدر.. كنت إماما فى التراويح.. وأمنيتى أكون طبيبا لأعالج والدى ونفسى أهل الخير يساعدوه.. و"مديونين" بـ33 ألف جنيه

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

الخشب الطبيعى يكسب.. 4 أفكار بجذوع الشجر لديكورات البيت منها المرايا

الخشب الطبيعى يكسب.. 4 أفكار بجذوع الشجر لديكورات البيت منها المرايا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة