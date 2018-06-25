تفاصيل اعتداء فلاح على طفله بالضرب حتى الموت لرفضه مساعدته فى الزراعة

كتب بهجت أبو ضيف - أحمد الجعفرى

ألقت مباحث الجيزة القبض على فلاح لاتهامه بقتل ابنه البالغ من العمر 9 سنوات بقرية بيدف بمركز العياط بجنوب الجيزة، ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة الضرب المفضى إلى الموت، وواجهته بنتائج تحريات المباحث، وأقوال الشهود حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مقتل طفل على يد والده بقرية بيدف بمركز العياط بجنوب الجيزة، حيث تبين أن المتهم المدعو "حسب الله" فى العقد الخامس من عمره، تعدى على ابنه "محمد"، البالغ من العمر 9 سنوات بالضرب المبرح، بعدما رفض مساعدته فى أعمال الزراعة، مما أسفر عن وفاته.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنيىعليه عن إصابته بجروح وكدمات فى مناطق متفرقة من جسده، وهى الإصابات التى أدت إلى وفاته متاثرًا بها، وأكد تقرير مفتش الصحة أن الإصابات التى لحقت بالطفل غير جائزة الحدوث نتيجة سقوطه من مكان مرتفع (عقار)، كما أفاد والده سلفًا، وأنه نتيجة التعدى عليه بالضرب والتعذيب.

ونتيجة لما أشار إليه تقرير مفتش الصحة توجهت أصابع الاتهام نحو الأب، الذى اعترف أمام رجال المباحث بعد مواجهته بنتائج التقرير بتعديه على ابنه لرفضه العمل معه فى مجال الزراعة، وأنه توفى متاثرًا بجراحه التى أصيب بها، مؤكدًا عدم قصده قتل ابنه، وأنه لم يكن يرغب إلا فى تأديبه، وجعله يمتثل لأوامره.

وصرحت النيابة العامة بتشريح جثة الطفل المجني عليه ودفنه بعد الانتهاء من التشريح وطلبت تقرير الطب الشرعى حول وفاته، للوقوف على ظروفها وملابساتها وكيفية حدوثها بشكل مفصل، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.