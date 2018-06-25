تعرف على مشروع حلقات مربيات الأطفال بالمساجد × 8 معلومات

كتب - إسماعيل رفعت

أيام قليلة وينطلق مشروع حلقات مربيات الأطفال بالمساجد، ضمن خطة لزيادة الوعى الدينى لدى الطفل وتوجيهه لما يتناسب مع الثوابت الدينية والوطنية، ويشمل التفاصيل التالية..

1 - تطلقه وزارة الأوقاف لمحاصرة التطرف والتشدد واستغلال الجماعات للطفل.

2 - يعمل فى حلقات بالمساجد من خلال واعظات الأوقاف المتطوعات والمعينات.

3- يعمل من خلال خطة محكمة تضعها الوزارة وتشمل موضوعات الثقافة الإسلامية و التعايش والوطنية والقيم.

4 - تقوم المربيات بعقد لقاءات صباحية للاطفال بالمساجد فى يونيو ويوليو ومسائية فى الدراسة.

5 - يشمل قصص قرآنى للرموز الإسلامية تغرس مفاهيم صلة الأرحام والعطاء والتعاون والحفاظ على الأوطان.

6 - الخطة تحدد موضوعات رئيسية وكتب وسطية ضامنة لما يتلقاه الطفل بما يتوافق مع المنهج الصحيح.

7 - الوزارة تطلقه بالقاهرة والمحافظات كل واغظة تلتزم بمسجد أو مسجدين بمحيط عملها.

8 - الوزارة تختتم الموسم الأول قبل بدء الدراسة باحتفالية يحضرها قيادات الأوقاف والمواطنون.