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تعرف على مشروع حلقات مربيات الأطفال بالمساجد × 8 معلومات

الإثنين، 25 يونيو 2018 03:30 ص
تعرف على مشروع حلقات مربيات الأطفال بالمساجد × 8 معلومات واعظات الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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أيام قليلة وينطلق مشروع حلقات مربيات الأطفال بالمساجد، ضمن خطة لزيادة الوعى الدينى لدى الطفل وتوجيهه لما يتناسب مع الثوابت الدينية والوطنية، ويشمل التفاصيل التالية..
 
1 - تطلقه وزارة الأوقاف لمحاصرة التطرف والتشدد واستغلال الجماعات للطفل.
2 - يعمل فى حلقات بالمساجد من خلال واعظات الأوقاف المتطوعات والمعينات.
3- يعمل من خلال خطة محكمة تضعها الوزارة وتشمل موضوعات الثقافة الإسلامية و التعايش والوطنية والقيم.
4 - تقوم المربيات بعقد لقاءات صباحية للاطفال بالمساجد فى يونيو ويوليو ومسائية فى الدراسة.
5 - يشمل قصص قرآنى للرموز الإسلامية تغرس مفاهيم صلة الأرحام والعطاء والتعاون والحفاظ على الأوطان.
6 - الخطة تحدد موضوعات رئيسية وكتب وسطية ضامنة لما يتلقاه الطفل بما يتوافق مع المنهج الصحيح.
7 - الوزارة تطلقه بالقاهرة والمحافظات كل واغظة تلتزم بمسجد أو مسجدين بمحيط عملها.
8 - الوزارة تختتم الموسم الأول قبل بدء الدراسة باحتفالية يحضرها قيادات الأوقاف والمواطنون.
 

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مشروع حلقات مربيات الأطفال

وزارة الأوقاف

واعظات الاوقاف




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