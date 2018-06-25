تعرف على مادة تنظيم مناقشة الأدوات الرقابية لحين منح الحكومة الثقة

كتبت إيمان على

ينشر "اليوم السابع" نص المادة 203 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى ترد على مطالبات عدد من نواب البرلمان مناقشة الأدوات الرقابية فى الوقت الحالى وعدم الانتظار لمنح الثقة للحكومة بعد، وذلك بعدما أكد الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، بالجلسة العامة أمس بقوله "فى كتاب سنة أولى حقوق، الدستور ينص على أنه لا يجوز توجيه أدوات رقابية للحكومة قبل منح الثقة".

و نصت المادة على " لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أدرج السؤال بجدول الأعمال.

وفى حالة تكليف رئيس الجمهورية رئيساً جديدا لمجلس الوزراء، لا تدرج أية أسئلة فى جدول الأعمال قبل عرض الحكومة لبرنامجها ما لم تكن فى موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس.