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الإثنين، 25 يونيو 2018 12:57 م
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تعرف على تعريفة ركوب سيارات الأقاليم بموقف عين حلوان الجديد

الإثنين، 25 يونيو 2018 12:18 م
تعرف على تعريفة ركوب سيارات الأقاليم بموقف عين حلوان الجديد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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انتهت محافظة القاهرة والإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، برئاسة اللواء منيب العزب، من تحديد تعريفة الركوب بموقف عين حلوان للأقاليم، بعد ارتفاع أسعار الوقود.

 وشدد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، على وضع التعريفة الموحدة بخط كبير وواضح داخل مواقف الأقاليم وأي سائق لن يلتزم بهذه التعريفة يتم سحب الترخيص منه فورا واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

 وجاءت الأسعار بالخطوط التي تربط بين القاهرة والمحافظات الآخرى بموقف عين حلوان كالآتى:

_ "القاهرة ، بنى سويف" 24 جنيها

_"القاهرة ، المنيا" 60 جنيها

_"القاهرة، أسيوط"84 جنيها

_"القاهرة، سوهاج" 90 جنيها

وجاءت التعريفة بالخطوط التى تربط بين القاهرة والمحافظات بموقف عبود كالآتى:-

- "القاهرة،المنصورة" 22.5 جنيها

- "القاهرة ، دكرنس" 25.5جنيها

- "القاهرة، المحلة الكبرى" 22 جنيها

- "القاهرة، السنبلاوين" 22.5جنيها

- "القاهرة،زفتى" 16 جنيها

- "القاهرة،أولاد صقر" 25.5 جنيها

- "القاهرة، فاقوس "23 جنيها

- " القاهرة،دكرنس" 25.5 جنيها

- "القاهرة،منية النصر" 26.5 جنها

- "القاهرة، ميت غمر" 15.5 جنيها

- "القاهرة، السنطة" 17 جنيها

- "القاهرة، الإسكندرية " 48 جنيها

 

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