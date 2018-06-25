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تعرف على الحد الأقصى للإجازات المرضية بأجر فى قانون الخدمة المدنية

الإثنين، 25 يونيو 2018 03:21 م
تعرف على الحد الأقصى للإجازات المرضية بأجر فى قانون الخدمة المدنية طبيب يقدم تقرير عن حالة مريض - أرشيفية
كتب إبراهيم سالم
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في إطار الخدمات التي يقدمها اليوم السابع لقرائه، نستعرض الحد الأقصى للإجازات المرضية بأجر وفقا لقانون الخدمة المدنية، الذى جاء على النحو التالى :- 
 
يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة إجازة مرضية بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:- 
 
- أول ثلاثة شهور بأجر كامل "شامل العلاوات والحافز الخاص 450%".
 
- الثلاثة أشهر التالية تكون بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفى.
 
- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى "75% من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين".
 
- المصابون ببعض الأمراض المزمنة "المذكورة فى القرار 259 لسنة 1995" يتم منحهم إجازة مرضية بأجر كامل بدون تحديد سقف زمنى مهما كانت الفترة، حتى يشفى أو يثبت عجزه بصفة كاملة.
 
- فى حالة العجز الكامل يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش وفقا للمادة 51 من قانون الخدمة المدنية.
 
 
 

 


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