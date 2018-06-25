video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 06:24 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد اليوم السابع

الإثنين، 25 يونيو 2018 05:28 م
تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد اليوم السابع هالة زايد
كتبت سارة الباز
إضافة تعليق

خلال الساعات الماضية، أُعلنت قرارت وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019
 

 

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة 

 

15 يوليو المقبل بدء تسليم 552 وحدة بمشروع "دار مصر" بالقاهرة الجديدة
 

 

الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

 

الزراعة: إحلال وتجديد 44 مزرعة و27 محطة إنتاج حيوانى لزيادة السلع بالمنافذ
 

 

 

الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

 

أولياء أمور طلاب الدمج بالثانوية يشكون صعوبة الامتحانات ويطالبون بمراعاة حالتهم
 

 

 

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

 

 

القابضة للكهرباء تختار الصين لإنشاء أول محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجاوات

 

 

 

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة 

 

زراعة 3 أسطح مبان حكومية بالخضراوات فى الغردقة بتكلفة 180 ألف جنيه
 

 

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

 

تعرف على مشروع حلقات مربيات الأطفال بالمساجد × 8 معلومات
 

 

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

 

مرشحان على مقعد نقيب المرشدين السياحيين فى أول أيام فتح الباب
 

 

النقابة العامة للمرشديين السياحيين

النقابة العامة للمرشديين السياحيين 

 

رئيس حى عين شمس: إنشاء سوق يضم 28 باكية للباعة الجائلين
 

 

محافظ القاهرة

المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

 

الرى تواصل حملات إزالة التعديات على نهر النيل بمختلف المحافظات
 

 

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى

 

وزير النقل: نعمل بشفافية لاختيار الشركة الموردة لـ1300 عربة جديدة للسكة الحديد
 

 

 

الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات

 

الإسكان تنفذ وصلة منزلية لخدمات الصرف الصحى بالقليوبية بتكلفة 20 مليون جنيه
 

 

الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

 

وزيرة الصحة توقع بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الأدوية العالمية لتدريب 500 طبيب
 

 

 

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان 

 

وزير التعليم العالى: إنشاء فرع لجامعة ليفربول بمصر قريبا
 

 

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 

التعليم: مصر تُساهم بـ200 مليون دولار فى المدارس اليابانية و168 من اليابان
 

 

 

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني 

 

وزير الأوقاف أمام البرلمان: أئمة المساجد لهم حق الفتوى
 

 

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

 

طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان الكيمياء: "معرفناش نحل"
 

 

امتحانات الثانوية الأزهرية 

 

وزير النقل: انتهاء تنفيذ وافتتاح مشروع مترو هارون ـ النزهة ديسمبر المقبل
 

 

الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات

 

وزير الكهرباء: استلام الدراسات الخاصة بالربط مع قبرص حجر أساس للربط مع أوروبا

 

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة 

 

وزيرة الصحة تلتقى قداسة البابا تواضروس لبحث التعاون فى المجال الطبى

 

البابا تواضروس مع وزيرة الصحة
البابا تواضروس مع وزيرة الصحة والاسكان
 

نقيب الفلاحين: الاتفاق مع وزير الرى على برامج لترشيد استهلاك المياه
 

 

 

نقيب الفلاحين و وزير الري
نقيب الفلاحين ووزير الموارد المائية والري

 

محافظة الجيزة: استرداد أملاك الدولة من كل شخص لم يتقدم بطلبات لإثبات الجدية
 

 

اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة

 

الخشت يبحث آليات التعاون العلمى مع وفد يمثل كبرى الجامعات البريطانية
 

 

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

 

محافظة القاهرة تزيل الإشغالات بمحيط الأماكن الأثرية والمساجد التاريخية
 

 

محافظ القاهرة 1
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة 

 

 

معهد البحوث الفلكية: العالم يشهد طفرة فى صناعة التليسكوبات الفضائية
 

 

معهد البحوث الفلكية
المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

 

القوى العاملة: صرف 855 ألف جنيه مستحقات لـ 5 مصريين يعملون بالسعودية
 

 

محمد سعفان وزير القوى العاملة- أرشيفية
 محمد سعفان وزير القوى العاملة

 

المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

 

وزير الكهرباء: استلام الدراسات الخاصة بالربط مع قبرص حجر أساس للربط مع أوروبا
 

 

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة 

 

محافظة القاهرة: 20 ألف جنيه غرامة المحلات الممتنعة عن وضع صندوق قمامة
 

 

المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

 

الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم العالى بقواعد قبول الحاصلين على الثانوية
 

 

 

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 

النقل العام: سيارات لنقل الركاب من المرج القديمة للجديدة بالتزامن مع غلق المترو
 

 

الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات

 

الثانوية الأزهرية: 44 حالة غش وشغب بامتحان الكيمياء
 

 

امتحانات الثانوية الأزهرية 

 

وزيرة الصحة تعتمد حركة تنقلات واسعة بين قيادات الوزارة
 

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التربية التعليم يعرض خطة النظام الجديد على مجلس الأمناء والأباء

وزير الزراعة يشكل لجنة لتقييم مشروع غرب غرب المنيا.. والتوصيات خلال أسبوع

دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التموين: نتحمل تكلفة علاوة الوقود على السلع

الإسكان

الزراعة

النقل

مهاب مميش

الري

الكهرباء




لا تفوتك
شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة