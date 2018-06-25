تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد اليوم السابع

خلال الساعات الماضية، أُعلنت قرارت وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
15 يوليو المقبل بدء تسليم 552 وحدة بمشروع "دار مصر" بالقاهرة الجديدة
الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الزراعة: إحلال وتجديد 44 مزرعة و27 محطة إنتاج حيوانى لزيادة السلع بالمنافذ
الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أولياء أمور طلاب الدمج بالثانوية يشكون صعوبة الامتحانات ويطالبون بمراعاة حالتهم
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
القابضة للكهرباء تختار الصين لإنشاء أول محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجاوات
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
زراعة 3 أسطح مبان حكومية بالخضراوات فى الغردقة بتكلفة 180 ألف جنيه
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
تعرف على مشروع حلقات مربيات الأطفال بالمساجد × 8 معلومات
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
مرشحان على مقعد نقيب المرشدين السياحيين فى أول أيام فتح الباب
النقابة العامة للمرشديين السياحيين
رئيس حى عين شمس: إنشاء سوق يضم 28 باكية للباعة الجائلين
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
الرى تواصل حملات إزالة التعديات على نهر النيل بمختلف المحافظات
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
وزير النقل: نعمل بشفافية لاختيار الشركة الموردة لـ1300 عربة جديدة للسكة الحديد
الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات
الإسكان تنفذ وصلة منزلية لخدمات الصرف الصحى بالقليوبية بتكلفة 20 مليون جنيه
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزيرة الصحة توقع بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الأدوية العالمية لتدريب 500 طبيب
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
وزير التعليم العالى: إنشاء فرع لجامعة ليفربول بمصر قريبا
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
التعليم: مصر تُساهم بـ200 مليون دولار فى المدارس اليابانية و168 من اليابان
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
وزير الأوقاف أمام البرلمان: أئمة المساجد لهم حق الفتوى
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان الكيمياء: "معرفناش نحل"
امتحانات الثانوية الأزهرية
وزير النقل: انتهاء تنفيذ وافتتاح مشروع مترو هارون ـ النزهة ديسمبر المقبل
الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات
وزير الكهرباء: استلام الدراسات الخاصة بالربط مع قبرص حجر أساس للربط مع أوروبا
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
وزيرة الصحة تلتقى قداسة البابا تواضروس لبحث التعاون فى المجال الطبى
نقيب الفلاحين: الاتفاق مع وزير الرى على برامج لترشيد استهلاك المياه
محافظة الجيزة: استرداد أملاك الدولة من كل شخص لم يتقدم بطلبات لإثبات الجدية
اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة
الخشت يبحث آليات التعاون العلمى مع وفد يمثل كبرى الجامعات البريطانية
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
محافظة القاهرة تزيل الإشغالات بمحيط الأماكن الأثرية والمساجد التاريخية
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
معهد البحوث الفلكية: العالم يشهد طفرة فى صناعة التليسكوبات الفضائية
المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية
القوى العاملة: صرف 855 ألف جنيه مستحقات لـ 5 مصريين يعملون بالسعودية
محمد سعفان وزير القوى العاملة
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
وزير الكهرباء: استلام الدراسات الخاصة بالربط مع قبرص حجر أساس للربط مع أوروبا
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
محافظة القاهرة: 20 ألف جنيه غرامة المحلات الممتنعة عن وضع صندوق قمامة
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم العالى بقواعد قبول الحاصلين على الثانوية
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
النقل العام: سيارات لنقل الركاب من المرج القديمة للجديدة بالتزامن مع غلق المترو
الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات
الثانوية الأزهرية: 44 حالة غش وشغب بامتحان الكيمياء
امتحانات الثانوية الأزهرية
وزيرة الصحة تعتمد حركة تنقلات واسعة بين قيادات الوزارة
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
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