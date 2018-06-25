تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد اليوم السابع

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، أُعلنت قرارت وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

القابضة للكهرباء تختار الصين لإنشاء أول محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجاوات

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

النقابة العامة للمرشديين السياحيين

المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى

الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

امتحانات الثانوية الأزهرية

الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

البابا تواضروس مع وزيرة الصحة والاسكان

المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات

امتحانات الثانوية الأزهرية

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان