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الإثنين، 25 يونيو 2018 03:02 م
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تأجيل محاكمة 70 متهماً بـ"لجان المقاومة الشعبية" لـ 17 سبتمبر

الإثنين، 25 يونيو 2018 01:55 م
تأجيل محاكمة 70 متهماً بـ"لجان المقاومة الشعبية" لـ 17 سبتمبر محكمه - ارشيفية
كتب أمانى الأخرس
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أجلت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار شعبان الشامى، محاكمة 70 متهما بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 17 سبتمبر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

وانضم المتهمون من الثانى عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها، وقتل المتهمون التاسع والعاشر والثانى عشر والثالث عشر، والرابع عشر والواحد والعشرون "جمال عطا الله" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لظنهم بتعاونه مع الأمن، وقتل المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفى فى 25 يناير 2015 وآخر مجهول صلاح الدين أحمد همام، لاعتقادهما بملاحقته لهما لضبطهما بعد فرارهما من مسرح إضرام النيران فى المجلس المحلى لمدينة كرداسة.


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تأجيل محاكمة 70 متهما بـ "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة" لـ 25 يونيو

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