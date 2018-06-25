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تأجيل محاكمة المتهمين فى قضايا الأهرام لـ28 أكتوبر

الإثنين، 25 يونيو 2018 12:49 م
تأجيل محاكمة المتهمين فى قضايا الأهرام لـ28 أكتوبر محكمة- أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار حسنى الضبع، تأجيل  محاكمة 4 من رؤساء مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، السابقين فى اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل أضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليون و121 ألف جنيه، فى القضية المعروفة بـ"هدايا الأهرام" لجلسة 28 اكتوبر 

كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال الشهر الماضى، إبراهيم نافع، ومرسى عطالله، وصلاح الغمرى، والدكتور عبد المنعم سعيد - وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة - إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية.

 


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