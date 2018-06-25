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بيونج يانج تحيى ذكرى اندلاع الحرب الكورية

الإثنين، 25 يونيو 2018 10:54 ص
بيونج يانج تحيى ذكرى اندلاع الحرب الكورية كوريا الشمالية - أرشيفية
(أ ف ب)
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أحيت بيونج يانج، اليوم الاثنين، ذكرى اندلاع الحرب الكورية وسط غياب ملفت لتنديداتها المعتادة للولايات المتحدة فى وسائل الإعلام الرسمية غداة قمة سنغافورة.

وبدأت الحرب فى 25 يوينو 1950 مع إطلاق كوريا الشمالية عملية اجتياح واسعة لجارتها الجنوبية حيث احتلت سيول بعد ثلاثة أيام.

لكن لطالما اتهمت بيونج يانج الولايات المتحدة بإثارة الحرب الكورية كجزء من مخططها للهيمنة عالميا وحملتها مسؤولية تقسيم شبه الجزيرة الكورية الذى اتفقت عليه كل من موسكو وواشنطن فى الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وعادة ما تعجّ وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية بالتعبيرات المعادية للولايات المتحدة فى 25 يونيو من كل عام. لكن العام 2018 شكل استثناء.

وقال تقرير نشرته صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية "في هذا اليوم من كل عام، يستعيد جيشنا وشعبنا شريط الذكريات المليء بالعزيمة على الدفاع عن أمتنا".

وأضافت أن "ما فاجأ العالم بشكل أكبر كان وقوف شعبنا يدا واحدة لإبادة العدو" الذي لم تأت على تسميته في أى من تقاريرها.

وفي تباين واضح، امتلأت صفحات الجريدة الست العام الماضي بالانتقادات "للامبرياليين الأميركيين" محملة الولايات المتحدة مسؤولية "المحرقة التي ارتكبوا خلالها مجزرة بحق عدد لا يحصى من الكوريين بأفظع الأساليب وأكثرها وحشية".

وتأتي الذكرى هذا العام في غضون أقل من أسبوعين على مصافحة تاريخية بين زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال قمة غير مسبوقة في سنغافورة.

وبدأت مظاهر الدعاية المعادية للولايات المتحدة تختفي من شوارع بيونغ يانغ في وقت تم استبدال صور عمليات إطلاق الصواريخ والتشكيلات العسكرية التي كانت في موقع بارز خارج محطة قطارات المدينة بصور تظهر الصناعة والزراعة.

وأشار محللون إلى أن الغياب النادر لانتقاد الولايات المتحدة في تغطية وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية للذكرى قد يكون جزءا من جهود النظام للمحافظة على الزخم الدبلوماسي الحالى.

وقال الباحث بالشأن الكورى الشمالى فى جامعة سيول الوطنية بيتر وارد إن "الأمر ملفت".

وأضاف "قد يكون لمعاداة الولايات المتحدة جذورا شعبية متأصلة في كوريا الشمالية (غذتها عقود من الدعاية) لكن ما نراه هو ما تريد الدولة منا أن نراه".

وخلال محادثاتهما في سنغافورة، وقع ترامب وكيم على بيان مشترك أعربت فيه بيونغ يانغ عن التزامها "العمل نحو نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل".

لكن جهات عدة عدة رأت فى اللقاء بين الزعيمين المتقلبين استعراضا أكثر مما هو خطوة جوهرية حيث انتهى بوثيقة افتقدت إلى التفاصيل بشأن مسألة ملف كوريا الشمالية للأسلحة الذرية.


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