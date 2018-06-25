"بيت الزكاة" ينفى تسديد ديون أصحاب البازارات السياحية بأسوان

أصدر بيت الزكاة والصدقات المصرى، التابع للأزهر الشريف، بيانا، أكد فيه أن ما نشر بخصوص سداد بيت الزكاة والصدقات لمديونيات البازارات السياحية بمحافظة أسوان خبر غير صحيح، وليس له أى أساس من الصحة وهو خبر عار تماما من الحقيقة حيث إن هذا الموضوع لم يتم عرضه على مجلس أمناء بيت الزكاة و الصدقات المصرى أو رئيس مجلس الأمناء فضيلة الأمام الأكبر.

كما أكد أن سداد هذه المديونيات ليس من مصارف الزكاة ولا يتم الصرف في هذه الحالات والحالات الأخري إلا بموافقة اللجنة الشرعية لبيت الزكاة والصدقات المصرى والتى يرأسها فضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور شوقي علام.

وأهاب بيت الزكاة و الصدقات المصرى، وسائل الاعلام أن يتم الرجوع إليه قبل نشر أى أخبار تخص البيت.