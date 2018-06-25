video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 04:23 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

"بى ان سبوت" القطرية تستعين بشركات إسرائيلية لتأمين إشارة بث المونديال

الإثنين، 25 يونيو 2018 04:00 ص
"بى ان سبوت" القطرية تستعين بشركات إسرائيلية لتأمين إشارة بث المونديال أحد استادات بطولة كأس العالم فى روسيا
كتب – محمود محيى
إضافة تعليق

تطبيع مفضوح وتعاون من وراء ستار بين قطر والاحتلال الإسرائيلى، هذا ما كشفته وقائع مونديال روسيا الذى يختتم خلال أيام مباريات دور المجموعات، حيث ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن شبكة قنوات "بى إن سبورتس" تعتمد على تقنيات إسرائيلية متطورة لبث وقائع البطولة الأشهر فى عالم الساحرة المستديرة لتضمن استمرار البث وعدم انقطاعه.

وفى بيان رسمى نشرته العديد من وسائل الإعلام فى تل أبيب، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن شركات إسرائيلية كبرى من بينها "Live u" تساهم فى نقل وبث وقائع البطولة، حيث بات ممكناً أمام شبكة القنوات القطرية نقل البث الحى عبر شبكات المحمول أيضاً.

 

كاس العالم
كاس العالم
 

وأوضح البيان أن الشركة نشرت 300 جهاز إرسال فى المدن التى تستضيف المباريات وهو عدد أكبر من تلك الأجهزة التى تم نشرها فى أى بطولة أو حدث رياضى على مستوى العالم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن شبكات تلفزيون كبيرة مثل سكاى الأمريكية وفوكس ورويترز وإى بى، وبى ان سبورتس ، وأخرى تستعمل أجهزة الشركة الإسرائيلية، كما أنها نشرت طواقم فى الميدان لتوفر الدعم اللوجستى والتكنولوجى للمستخدمين، وأوضحت وسائل الإعلام العبرية، أن بعض هذه الأجهزة تمكن المشاهدين من التقاط  البث بجودة الـ 4K العالية.

 

 

وبخلاف تعاونها مع شركات إسرائيلية، تواجه شبكة "بى إن سبورتس" أزمات متتالية بعدما بدأت الجهات الرقابية فى العديد من الدول فتح تحقيقات مكثفة فى احتكار الشبكة القطرية لحقوق بث البطولات العالمية والقارية بالمخالفة للقانون.

وتتهم العديد من الأطراف الأوروبية، إمارة قطر باستغلال الرياضة للتعتيم على جرائمها ودعمها المفتوح للإرهاب والكيانات والتنظيمات المتطرفة، بخلاف استغلالها عالم الكرة فى جرائم مثل غسيل الأموال، عبر شراء مسئولين ورجال أعمال قطريين لأندية أوروبية.

 

 

وعلق مدونون خليجيون على تلك التقارير بالتأكيد على أن إمارة قطر تروج فى العلن لدعمها القضية الفلسطينية رغم التطبيع المفضوح الذي يجمع تنظيم الحمدين بحكومة الاحتلال ومسئولي تل أبيب.

من جهة آخرى، قالت وسائل إعلام عبرية إن التقنيات الإسرائيلية باتت حاضرة فى المونديال بقوة، حيث قدمت شركة "أمتال" التكنولوجية التى تتخذ من مستوطنة سوللين شمال إسرائيل مقراً لها، أنظمة إنذار الحرائق وأجهزة الإطفاء يتم استخدامها فى عدد من الملاعب التى تستضيف مباريات كأس العالم فى مدن روسيا المختلفة.

 

وقال رجل الأعمال الإسرائيلى حاييم كبلان، مدير أحدى الشركات الإسرائيلية التى تعمل فى روسيا، إن شركته تحاول اختراق السوق الروسى منذ عام 2006، حيث أنها  تعتبر الرائدة فى مجالها،  مشيرا الى انها  قامت بنصب المنظومات من صنعها فى أبراج سكنية وفنادق ومجامع تجارية.

واعتبر كابلان أن نصب المنظومة فى الملاعب الرياضية التى تشارك بالمونديال يعد إنجازا كبيرا للشركة التى طورت برنامجا إلكترونيا يعرض المعطيات فور اكتشاف دخان او نار فى الاستاد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موسوعة كأس العالم روسيا 2018.. كل ما تريد معرفته عن 736 لاعباً مشاركاً فى المونديال يمثلون 32 فريقا.. تحليل رقمى لنقاط القوة والضعف فى ملف معلوماتى شامل

إسرائيل تهدد "كأس العالم".. نتنياهو يتوعد بشن عمليات عسكرية ضد أهداف إيرانية بالأراضى السورية رغم طلب بوتين التهدئة خلال المونديال.. ويؤكد: سنتصدى لأى محاولات من جانب طهران.. واستمرار المناورات بالجولان

سوريا تعيش هدوءا مؤقتا بأوامر بوتين.. الرئيس الروسى يطالب الجميع بالتهدئة خلال المونديال.. تقارير إسرائيلية: روسيا نقلت رسائل لتل أبيب بألا تقصف الأراضى السورية.. وموسكو تسعى لجذب أنظار العالم إلى الحدث الرياضى

كاس العالم

مونديال روسيا

روسيا 2018

اسرائيل

اخبار اسرائيل

شركات تكنولوجية

تل ابيب




لا تفوتك
مهاب مميش: إيرادات قناة السويس خلال 2018 هى الأعلى فى التاريخ

مهاب مميش: إيرادات قناة السويس خلال 2018 هى الأعلى فى التاريخ

صور.. ألمانيا وبولندا والتشيك الأكثر إقبالاً على شواطئ مرسى علم.. الرحلات البحرية والغطس بوادى الجمال تجذب السياح من مختلف الجنسيات.. ومدير المحميات: جمال الطبيعة بالمدينة الخلابة كلمة السر

صور.. ألمانيا وبولندا والتشيك الأكثر إقبالاً على شواطئ مرسى علم.. الرحلات البحرية والغطس بوادى الجمال تجذب السياح من مختلف الجنسيات.. ومدير المحميات: جمال الطبيعة بالمدينة الخلابة كلمة السر

تعرف على حكاية مباراة مصر وبريطانيا 1914.. أول تذكرة يدفعها المصريون: قرشان للفرجة وقوفًا و5 للمشاهدة جلوسًا قرب الملعب.. كتاب "مصر وكرة القدم" يؤكد: الفراعنة تحدوا ظروف الحرب وهزموا الإنجليز 3-1

تعرف على حكاية مباراة مصر وبريطانيا 1914.. أول تذكرة يدفعها المصريون: قرشان للفرجة وقوفًا و5 للمشاهدة جلوسًا قرب الملعب.. كتاب "مصر وكرة القدم" يؤكد: الفراعنة تحدوا ظروف الحرب وهزموا الإنجليز 3-1

كأس العالم 2018.. جدول ترتيب المجموعات بعد انتهاء الجولة الثانية

كأس العالم 2018.. جدول ترتيب المجموعات بعد انتهاء الجولة الثانية

1.9 مليار مستخدم نشط لموقع يوتيوب شهريًا

1.9 مليار مستخدم نشط لموقع يوتيوب شهريًا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة