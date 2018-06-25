بعد توقيعه مع جامعة ليفربول.. وزير التعليم العالى: هدفنا الوصول للعالمية

كتب محسن البديوى

أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن سعادته بتوقيع اتفاقية هامة بين وزارة التعليم العالى وجامعة ليفربول العريقة التى حصل 9 من أعضائها على جائزة نوبل، قائلًا:" يوم سعيد بالنسبة لنا، واشتغلنا لمدة عام على هذا الملف، وهدفنا الوصول بالتعليم إلى مرحلة العالمية بناء على تكليف رئيس الجمهورية".

وقال الوزير، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر فضائية "CBC"، إن جامعة ليفربول وباقى الجامعات البريطانية المشاركة بالتوقيع ذات قيمة علمية كبيرة.

وتابع :"نعمل على تحسن عدد كبير من الجامعات المصرية بالتصنيف العالمى، ونسعى لعقد الكثير من اتفاقيات التوأمة مع أكثر من جامعة، وجامعة ليفربول لديها 9 من الحاصلين على جائزة نوبل ومن هنا تأتى أهمية توقيع الاتفاقية معها لإنشاء فرع فى مصر".