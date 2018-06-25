بريطانيا: لا يحق للمتحولين جنسيا استخدام الأماكن المخصصة للنساء أو الرجال

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت"، إن الحكومة البريطانية أوضحت أنه لن يحق للمتحولين جنسيا قانونا استخدام أماكن الجنس الواحد مثل المراحيض وغرف تغيير الملابس.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن الوزراء أكدوا أنهم "لا ينوون" تغيير القوانين التى تسمح بوجود مناطق مخصصة للإناث والذكور فقط، والتى قال بعض المناصرين إنها تنطوى على تمييز ضد الأشخاص المتحولين.

وأشارت إلى أن تزايد الضغوط من أجل تغيير القانون بعد سلسلة من الحوادث التى تم فيها رفض دخول الأشخاص الذين يعرفون أنفسهم على أنهم جنس مختلف عن جنسهم البيولوجى إلى مساحات الجنس الواحد.

وفى مناسبات أخرى، أثيرت اعتراضات عندما سمح للرجال الذين يعرفون بأنهم نساء بأن يسبحوا فى أحواض سباحة مخصصة للنساء فقط .