video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 03:41 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا: لا يحق للمتحولين جنسيا استخدام الأماكن المخصصة للنساء أو الرجال

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:38 م
بريطانيا: لا يحق للمتحولين جنسيا استخدام الأماكن المخصصة للنساء أو الرجال متحولون جنسيا - صورة أرشيفية
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
قالت صحيفة "الإندبندنت"، إن الحكومة البريطانية أوضحت أنه لن يحق للمتحولين جنسيا قانونا استخدام أماكن الجنس الواحد مثل المراحيض وغرف تغيير الملابس. 
 
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن الوزراء أكدوا أنهم "لا ينوون" تغيير القوانين التى تسمح بوجود مناطق مخصصة للإناث والذكور فقط، والتى قال بعض المناصرين إنها تنطوى على تمييز ضد الأشخاص المتحولين.
 
وأشارت إلى أن تزايد الضغوط من أجل تغيير القانون بعد سلسلة من الحوادث التى تم فيها رفض دخول الأشخاص الذين يعرفون أنفسهم على أنهم جنس مختلف عن جنسهم البيولوجى إلى مساحات الجنس الواحد.
 
وفى مناسبات أخرى، أثيرت اعتراضات عندما سمح للرجال الذين يعرفون بأنهم نساء بأن يسبحوا فى أحواض سباحة مخصصة للنساء فقط . 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "العابرون جنسيا" حكايات وجع لا تنتهى.. اضطراب الهوية الجنسية يبدأ من الطفولة ويتحول لكارثة.. متحولة جنسيًا: "المستشفى أقرت سلامتى العقلية ونجحت العملية وأنتظر البطاقة الشخصية.. ونفسى أتزوج زى كل البنات"

دراسة أمريكية تبرئ المتحولين جنسيا من اضطرابات الميول.. "نيوزويك" تنشر نتائج أبحاث مطولة تكشف: الهوية المغايرة للأشخاص ترتبط بتطوير أدمغتهم فى الرحم.. وخبير بريطانى: تغيير النوع ليس اختيارا

اخبار العالم

المتحولين جنسيا

بريطانيا

الأشخاص المتحولين




لا تفوتك
شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة