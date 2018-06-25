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باريس توقع مع ثمانى دول على "مبادرة التدخل الأوروبية"

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:07 ص
باريس توقع مع ثمانى دول على "مبادرة التدخل الأوروبية" وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلى
(أ ف ب)
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أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلى أن باريس ستوقع اليوم الإثنين، مع ثمانية بلدان أخرى على آلية جديدة لتعزيز التعاون الأوروبى فى مجال الدفاع يطلق عليها "مبادرة التدخل الأوروبية".

وقالت بارلى لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية: "سيتم توقيع خطاب نوايا الإثنين فى لوكسمبورج من جانب ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وهولندا وإستونيا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة".

أما إيطاليا التى كانت فى الأصل بين الدول المهتمة بالموضوع فقد شهدت تأليف حكومة جديدة وهى "تدرس إمكان الانضمام إلى هذه المبادرة لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا".

و"مبادرة التدخل الأوروبية" التى أرادها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لتطوير أوروبا فى مجال الدفاع، تهدف إلى إقامة تعاون معزز بين جيوش الدول الأوروبية "القادرة والراغبة" وذلك من أجل "التمكّن من التحرك معا بسرعة أكبر" خارج إطار منظمة حلف شمال الأطلسى والاتحاد الأوروبي، بحسب ما عُلم فى باريس.

ويتعلق الأمر بتنفيذ "اعمال تخطيط مشتركة تتعلق بسيناريوهات أزمات محتملة قد تهدد الأمن الأوروبي"، بحسب ما أوضحت أوساط الوزيرة الفرنسية.

وقالت بارلى إن الدفاع الأوروبى "يتطلب ثقافة استراتيجية مشتركة". وأضافت "اذا اضطررنا إلى إعادة شن عملية على غرار سيرفال فى مالى عام 2013، فإننا نود أن نكون قادرين على تنفيذها بشكل مشترك".

 

 

       

 


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