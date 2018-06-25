video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 04:44 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى مع وفد رؤساء الجامعات البريطانية

الإثنين، 25 يونيو 2018 03:00 ص
اليوم.. مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى مع وفد رؤساء الجامعات البريطانية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمود عثمان
إضافة تعليق
يعقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مؤتمر صحفيا مشتركا عصر اليوم الإثنين مع وفد رؤساء الجامعات البريطانية الذى يزور مصر حاليا، للإعلان عن تفاصيل التعاون بين الوزارة والجامعات البريطانية خلال الفترة المقبلة.
 
كان وزير التعليم العالى والبحث العلمى قد عقد أمس الأحد، اجتماعاً مع وفد رفيع المستوى من كبرى الجامعات البريطانية، فى إطار الزيارة التى يقوم بها الوفد لمصر فى الفترة من 24-28 يونيو الجارى؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا ، والتعرف على التجربة المصرية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، والإطلاع على أهم حوافز ومقومات الاستثمار فى مجال التعليم العالى فى مصر، وفتح فروع لجامعات بريطانية فى العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور فيفيان سترن مدير الجامعات الدولية بالمملكة المتحدة، واليثيا بليجفلاور مستشار التعليم فى السفارة البريطانية، ورؤساء بعض الجامعات الحكومية المصرية، والدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، بمقر المجلس الأعلى للجامعات.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون بين مصر وبريطانيا مع وفد رفيع المستوى

وزير التعليم العالى: زيارة الوفد البريطانى للجامعات تهدف لدعم التعاون المشترك

التعليم العالى: لا زيادة بمصروفات الجامعات الخاصة عن النسبة المحددة سلفا

وفد الجامعات البريطانيه

التعليم العالى

اهم الاخبار




لا تفوتك
مهاب مميش: إيرادات قناة السويس خلال 2018 هى الأعلى فى التاريخ

مهاب مميش: إيرادات قناة السويس خلال 2018 هى الأعلى فى التاريخ

صور.. ألمانيا وبولندا والتشيك الأكثر إقبالاً على شواطئ مرسى علم.. الرحلات البحرية والغطس بوادى الجمال تجذب السياح من مختلف الجنسيات.. ومدير المحميات: جمال الطبيعة بالمدينة الخلابة كلمة السر

صور.. ألمانيا وبولندا والتشيك الأكثر إقبالاً على شواطئ مرسى علم.. الرحلات البحرية والغطس بوادى الجمال تجذب السياح من مختلف الجنسيات.. ومدير المحميات: جمال الطبيعة بالمدينة الخلابة كلمة السر

تعرف على حكاية مباراة مصر وبريطانيا 1914.. أول تذكرة يدفعها المصريون: قرشان للفرجة وقوفًا و5 للمشاهدة جلوسًا قرب الملعب.. كتاب "مصر وكرة القدم" يؤكد: الفراعنة تحدوا ظروف الحرب وهزموا الإنجليز 3-1

تعرف على حكاية مباراة مصر وبريطانيا 1914.. أول تذكرة يدفعها المصريون: قرشان للفرجة وقوفًا و5 للمشاهدة جلوسًا قرب الملعب.. كتاب "مصر وكرة القدم" يؤكد: الفراعنة تحدوا ظروف الحرب وهزموا الإنجليز 3-1

كأس العالم 2018.. جدول ترتيب المجموعات بعد انتهاء الجولة الثانية

كأس العالم 2018.. جدول ترتيب المجموعات بعد انتهاء الجولة الثانية

1.9 مليار مستخدم نشط لموقع يوتيوب شهريًا

1.9 مليار مستخدم نشط لموقع يوتيوب شهريًا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة